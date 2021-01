Así ha respondido Dani Martín a la propuesta de matrimonio de una fan

Dani Martín ha cerrado el 2020 por todo lo alto. Su álbum Lo que me dé la gana consiguió ser todo un éxito y conquistar a millones de personas, no solo esto, sino que sus canciones han sonado bien alto en todas las redes sociales, conquistándolas y dándoles un nuevo toque.

El 2021 parece que también lo comienza con buen pie e incluso una fan se ha atrevido a ¡pedirle matrimonio! Sin duda, esta fan habrá tenido que llenarse de valentía para lanzarle esta proposición. Aunque, Dani Martín tampoco se ha quedado indiferente ante su mensaje.

A esta seguidora, le preguntaban a través de las stories de Instagram si tenía algún amor platónico. A lo que ella contestaba: "Efectivamente, pero él no me quiere, no soy yo de idolatrar pero es que es un tío que me encanta por cómo habla, cómo es aún después del éxito y creo que siempre me gustará más como persona que como cantante".

A continuación, desveló el nombre de ese 'crush': "Dani Martín, somos tal para cual, cásate conmigo". El cantante no pudo resistirse a compartir esto y contestar a través de sus stories de Instagram. Entonces le explicó el motivo por el que no podía casarse con ella: "Porque no me conoces hija mía!! Soy IMPERFECTO a más no poder. ¡Pero gracias por el halago!" escribía el cantante sincerandose con la fan.

Aunque el artista ha agradecido la oferta, de momento, ha dicho que no. ¿Quién sabe? Igual en un futuro sí que hay suerte.