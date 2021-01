Vídeo: ‘La isla de las tentaciones 3’ avanza a dos novias a punto de cruzar el límite...

La isla de las tentaciones 3 ya está que arde y eso que no ha hecho más que empezar. Telecinco ya tiene a sus parejas en manos de los tentadores que, por lo que hemos visto, parece que están haciendo muy bien su trabajo. Y es que estar en una villa, con amigos, sol y playa y convertidxs en objeto de deseo da pie a la infidelidad, por muy enamoradx que estés. ¿Lograrán superar las tentaciones? El avance del segundo programa nos demuestra que no.

Tras presentarnos a las cinco parejas protagonistas - Diego y Lola, Hugo y Lara, Marina y Jesús, Manuel y Lucía o Raúl y Claudia- y a los solteros y solteras que les acompañarán en la aventura, los espectadores ya han sentido los primeros flechazos.

Algo que el adelanto ha dejado entrever: Lola y Marina aparecen como las que más dudas tienen frente a una de sus tentaciones y hasta se replantean que el destino les esté dando señales para cambiar de vida. Por ahí se empiezan a justificar las acciones que te estás planteando. "Tú lo que necesitas es que te den un poco de caña", le decía un soltero a Marina... y está claro que él está dispuesto a dársela. De momento ya han jugado a intercambio de hielos solo con la boca.

Esto no ha hecho más que empezar 😱 ¡Gracias por seguirnos en el #EstrenoTentaciones! Nos vemos en el próximo programa. Y ojito con lo que viene 😱 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/rMHl7Ee5Gu pic.twitter.com/Tpl41s24Lt — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 21, 2021

En la casa de los chicos solo Manuel parece entrar en la línea de peligro. Y es en esa villa donde se escucha la primera luz de alarma porque alguna novia se ha saltado los límites. "Que suene la alarma a esas horas de la noche, algo gordo ha tenido que pasar", aseguraba Diego.

Lágrimas compartidas

No sabemos si es Hugo el que tendrá que preocuparse pero, ya le hemos visto llorar desconsolado y Sandra Barneda haciéndole compañía incapaz, ella también, de no derramar algunas lágrimas. ¿Será Lara la que ha hecho saltar las alarmas o es solo una comedura de olla del ex Gran Hermano?

De momento a la única que la hemos visto con miedo por asistir a la hoguera es a Marina: "A mí no me preocupa ver su hoguera, a mí lo que preocupa es que él vea la mía". Una vez más, los concursantes van a sufrir y lo vamos a ver en el segundo programa.