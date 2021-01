Bad Gyal y Rauw Alejandro estrenan el remix de ‘Zorra’: ¡mira la letra!

Cuando Bad Gyal presentó en 2019 su tema Zorra, se creó una auténtica revolución entre sus fans. No podía despegarse de su melodía, y mucho menos de su empoderada letra.

Sus versos hablan de mandar bien lejos a ese chico que te ha hecho sufrir y que ha empleado el mismo juego con otras chicas. Claro que cuando la cantante lanzó este himno urbano desconocía que acabaría viajando hasta Puerto Rico.

Rauw Alejandro también ha caído rendido ante los encantos de Zorra, participando en un rémix con el que miles de personas alrededor del mundo se han sentido identificados/as. Ambos fusionan sus voces a la perfección en el estilo fiel de la canción, pero aprovechan dicha unión para reflejar la típica relación tóxica por la que muchos de sus oyentes han pasado.

Mientras que Bad Gyal mantiene la esencia empoderada y decidida para mantenerse alejada del que le ha roto su corazón, Rauw se convierte en ese chico. Pero no todo es lo que parece, ya que al parecer se trata de una venganza.

"Tú ere una mierda, no vales na, y eso todos lo saben. Tengo una gatita nueva que rico me lo hace. ¿Cómo tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva? Yo ya no estoy pa tus mierdas. [...] De lejos, te quiero de lejos. Ella pelea hasta con el espejo. Tóxica, toda complicá, yo soy un zorro que nunca me dejo. Estoy modo venganza, puesto pa mi fianza", dicen algunos de sus versos.

Lo cierto es que la versión original del tema ya reúne más de 24 millones de reproducciones, por lo que no nos extrañaría que, en caso de que se animasen a publicar el videoclip, acabase superando sus cifras.

Eso sí, Rauw Alejandro no ha sido el único que ha pasado por los temas de Alba. Omar Montes, Kafu Banton, Guaynaa, Juanka, Busy Signal y Qraig Voicemail son otros de los que han trabajado con la artista en su carrera discográfica. Es precisamente el tema que comparte con Juanka, Blin Blin, el que se ha convertido en uno de los motivos de celebración más recientes. Con él, Bad Gyal suma otro disco platino a su carrera. De hecho, Zorra cuenta con un par de ellos.