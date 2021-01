Isabel Torres (‘Veneno’) anuncia entre lágrimas que tiene cáncer

Todos caímos rendidos ante su interpretación como Cristina Ortiz en la serie Veneno de Atresplayer. Y es que Isabel Torres es toda una experta en conquistar a cualquiera que se cruce por su camino. Su carisma, su personalidad y la cercanía que mantiene con sus fans la hacen única.

Ha sido precisamente un encuentro con sus seguidores a través de Instagram el que nos ha permitido conocer una dura noticia de última hora. Isabel ha recaído en el cáncer que padece desde hace un par de años.

Con diferentes filtros y con ese toque de humor que le caracteriza, la artista ha comenzado el vídeo sin tapujos y explicando con detalles lo ocurrido. "Hoy fui al médico. Ustedes saben que he estado dos meses y medio malita por el hígado, muy cansada y tuvimos que parar el tratamiento", explica. Pero no todo queda ahí.

"Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande. Ha aparecido una lesión nueva en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas, ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo", manifiesta con lágrimas en los ojos. Asegura que el martes 26 de enero comienza con la quimioterapia.

Isabel ha demostrado ser una auténtica luchadora. En mitad del rodaje de Veneno le comunicaron que tenía cáncer, lo que supuso un duro golpe que le sacó su lado más guerrero. “Llevo dos años luchando con la enfermedad. Primero me dio el pénfigo, que era una enfermedad autoinmune. Por eso me hinché, por culpa de los corticoides, e hice el casting de Veneno y gracias a estar gordita me cogieron para hacer de Veneno", explica.

La artista asegura que, aunque haya momentos en los que se viene abajo, "la vida es súper bonita". "Escuchar un pájaro en un árbol, eso es tan bonito. El olor del césped por la mañana cuando uno va por los parques y huele el césped recién cortado, el olor del mar... Todo eso es tan bonito y ahora uno lo valora tanto...", confiesa.

Isabel está tocada, pero no hundida. En definitiva, está dispuesta a seguir luchando para disfrutar de lo que dura tan poco y pasa tan rápido: la vida. ¡Ánimo, Isabel!