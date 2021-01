Dafne Fernández promociona una campaña ‘body positive’: “No soy gorda, estoy gorda”

Dafne Fernández ha sido una de las últimas actrices e influencers en sumarse a la nueva campaña body positive de la firma de moda C&A. La actriz de Perfectos Desconocidos, recordamos, dio a luz hace unos meses y publicó varias fotos de su cuerpo en ropa interior para mostrar a sus fans el resultado del embarazo.

"Este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija", arrancó Fernández en una publicación de Instagram. "No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte".

Tras esta aplaudida publicación, Fernández se ha sumado a la nueva campaña body positive de C&A, una de las firmas más preocupadas por dar visibilidad a las mujeres con tallas grandes. "La moda debería ser como la mejor amiga con la que te sientes totalmente y con la que eres tú misma", explica una de las responsables de la marca.

"Tras dar a su segunda hija, Dafne Fernández no se sentía hermosa, pero estaba orgullosa de su cuerpo. Nuestros cuempos cambian cuando somos madres. ¡Y no pasa nada! Lo más importante es querernos a nosotras mismas y ser gentiles con nuestro cuerpo y mente en todas las etapas de la vida", reza una de las campañas de C&A en la que podemos ver a la actriz luciendo un estupendo look de la temporada otoño-invierno.

"Ella se ha dado cuenta de que esos cambios son un recuerdo de que debemos potenciar nuestra fuerza y ser agradecidas con el mismo cuerpo que ha sido capaz de traer algo tan especial. ¡Eso sí que es poder!", añade.

Dafne Fernández explica su propia forma de ver las cosas: "El movimiento BodyPositive nos ha liberado del peso de tener que parecer perfectas justo una semana después de dar a luz". Y no es para menos, porque la actriz luce estupenda a sus 35 años. "Acepta los cambios que te trae tu cuerpo de mamá".

Junto a Dafne Fernández también se encuentran las influencers Cristina Cerqueiras y María Rodríguez. Esta última sostiene que el tamaño de su cuerpo nunca ha sido un obstáculo y ha dejado el lema más visible de la campaña: "Yo no soy gorda, estoy gorda".