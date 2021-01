Bombai es capaz de traernos en tres minutos la alegría y el buen rollo que necesitamos en estos tiempos tan duros y es que, no hay pandemia que pueda con la energía y el espíritu jovial de este grupo valenciano. Ahora, Bombai deleita con Tú me has cambiado, su nuevo single que lo único que contagia es alegría y ganas de sonreir.

Quizás, escuchar esta canción es la sensación más parecida a sentir la brisa del mar mientras te tumbas en la arena con tus amigos y vuestra mayor preocupación es que no os queméis demasiado con el sol. Sin duda, un single en el que la sombra de la pandemia parece que se haya disipado y que es un auténtico regalo para todos los seguidores del grupo. En una entrevista que hemos tenido Los40 con Bombai, nos han contado todos los detalles acerca de la canción, sus mejores anécdotas y todo lo que esconde.

1.Dedicada a la persona que ha cambiado tu vida

Esta canción está dedicada a esa persona, cosa, animal... que ha cambiado tu vida y relata ese momento en que tú te renuevas, ese instante en que te das cuenta de lo afortunado que eres por tener a ese individuo como compañero. "Ese momento en el que llega alguien que te influencia, te hace cambiar, hace click en tu vida y te enseña lo maravillosa que es la vida", cuentan desde Bombai.

2. Recuerda un momento que les cambió la vida

No está inspirada en ninguna historia personal en concreto pero es cierto que, cuando los chicos de Bombai escuchan esta canción, los tres recuerdan un momento que les cambió la vida y esa persona que les hizo diferentes y les arropó. "Es una mezcla entre la gente que te ha cambiado la vida y la gente que te apoya cada vez que te quieres arriesgar".

10 curiosidades sobre 'Tú me has cambiado', lo nuevo de Bombai

3. 'Tu me has cambiado' es un challenge para que la gente haga suya la canción

Esta canción es un regalo para el público, desde el grupo, quieren mandar un challenge y que la gente coja y haga suya la canción. Esto es lo que sucedió con otros de sus éxitos como Solo si es contigo o Vuela, sus fans tomaban sus canciones, se las dedicaban a sus seres queridos y las hacían suyas.

4. Sofía Cristo es la 'bruja' que atrae buenas vibraciones

El videoclip está protagonizado por su amiga Sofía Cristo y su álter ego convertido en bruja. Ella es la que les ha hecho vudú y, desde ese momento solo les sucede maravillosas experiencias. Javi Fernández, la voz de Bombai cuenta que, aunque ya conocían a Sofía desde hace tiempo, conocerla de cerca le impactó mucho y, además, su presencia es esencial en el videoclip.

5. Casi 130.000 reproducciones

El 10 de enero fue cuando salió a la luz el videoclip, en un ambiente jovial, relajado y positivo. La canción ya cuenta con casi 130.000 reproducciones.

6. La pandemia también afectó en la grabación



Nuestra vida ha dado un giro de 180 grados con la pandemia del Coronavirus, la forma de grabar y componer música también. Desde Bombai recuerdan una anécdota graciosa cuando estaban con Tú me has cambiado, la canción fue grabada en Madrid, en un estudio muy familiar. Ramón García recuerda entre risas que, como en el estudio no había cabinas, ni estaba separado, la persona que les ayudó con el videoclip tuvo que "plastificarse" para poder cumplir las medidas de seguridad y que fuera una grabación segura.

7. El videoclip fue realizado enteramente por ellos

El videoclip es 100% Bombai, está hecho todo por ellos, en parte porque querían implicarse ellos personalmente y también porque por medidas de seguridad frente al Covid, no querían contar con más gente.

8. "Somos muy locos"

"Somos muy locos", dicen y es que tenían una idea al principio de cómo iba a ser este videoclip, pero luego fue sufriendo modificaciones. "Nunca nos sale lo que hemos pensado en un primer momento".

9. 'Tú me has cambiado' está dentro de la lista de Los40

Tú me has cambiado está dentro de nuestra lista de Los40 y si es cierto que las buenas energías atraen cosas buenas, podría llegar al puesto número 1, desde Bombai nos han asegurado que si esto sucede, Vicente Cervera se afeita la barba.

10. Esta canción se la dedicarían a los líderes políticos

Si los chicos de Bombai tuvieran que elegir una de sus canciones para dedicar a los líderes de los partidos políticos y calmar un poco el ambiente, sería Tú me has cambiado, escogen esta para que hagan un poco de autocrítica, cambien el rumbo si las cosas no van bien y se tomen un minuto de reflexión.