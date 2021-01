‘La isla de las Tentaciones 3, el Debate’: horario y dónde ver en directo y online el primer programa

Por fin ha vuelto el programa revelación de 2020 que muchos esperaban con ansia: La isla de las tentaciones 3 ha arrancado en Telecinco y, como era de esperar, sus seguidores ya están sedientos por saber cómo evolucionan las cinco nuevas parejas: Diego y Lola, Hugo y Lara, Marina y Jesús, Manuel y Lucía o Raúl y Claudia.

El primer programa marcó récord de audiencias, siendo el mejor estreno de sus tres ediciones con un 25.2% y 3.012.000 de espectadores frente al televisor.

Por lo que todo apunta que el primer Debate, que se emite hoy 25 de enero, también generará el mismo interés. Para que no te lo pierdas, a continuación detallamos todo lo que debes saber:

Horario de 'El Debate de las Tentaciones'

Aunque durante las dos ediciones anteriores los debates se habían emitido los domingos, en esta tercera serán los lunes.

🍎🐍 Primer 'Debate de las tentaciones' con @SandraBarneda



🔥 Con contenidos inéditos y exclusivos



📺 A las 23:00 horas en @telecincoes



Primer 'Debate de las tentaciones' con Sandra Barneda. Con contenidos inéditos y exclusivos. A las 23:00 horas en Telecinco. Y comienza media hora antes en Mitele Plus

Otro cambio es que el Debate arrancará en Telecinco a las 23:00 - no a las 22:00 como es habitual- y antes emitirán un capítulo de Love is in the air, la serie turca por la que está apostando Mediaset pero que de momento no acaba de conquistar a la audiencia.

¿Dónde verlo en directo y online?

Eso sí, para los que tengan Mitele Plus podrán ver el inicio del Debate 30 minutos antes, con imágenes inéditas de las parejas durante su proceso de selección.

El Debate se podrá seguir en directo tanto en Mitele Plus (desde las 22:30 horas) de forma online como en Telecinco (a partir de las 23:00) en directo.

Una vez emitido, se podrá recuperar en Mitele.