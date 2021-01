A estas alturas muchos pueden pensar que no hay un estilismo de Cardi B que pueda sorprendernos. Ya lo hemos visto casi todo en ella que sabe cómo llamar la atención con sus vestidos que, en la mayoría de los casos, dejan poco trabajo a la imaginación. Pero, parece que es posible superarse.

Ha publicado en sus redes unas imágenes de su último estilismo que ha generado muchos comentarios. Se trata de una creación de Pierre- Louis Uvray. El diseñador también ha querido compartir el momento de contoneo con el vestido en cuestión que ha definido como “energía cósmica”. “Exactly 💗💗👑👑”, confirmaba la cantante SZA.

El que parece que está más acostumbrado es el marido de la rapera, Offset, al que se ve junto a ella con una pose muy pasota y, eso sí, mucho más discreta. De momento, el que es la mitad de Migos, no es tan extremo en su forma de vestir como su mujer.

Por si quedaban dudas de cómo era el vestido y lo poco que llevaba debato Cardi B, ha grabado imágenes en movimiento dándose la vuelta para ver lo estrecho del hilo de su tanga y la totalidad de sus tatuajes que se transparentaban con total nitidez.

La que todavía no ha llegado a estos límites es su pequeña Kulture, aunque está claro que la pequeña es toda una it-girl a la que le gusta presumir de estilismos. No hace falta más que darse una vuelta por su cuenta de Instagram, que ya siguen más de millón y medio de personas, para darse cuenta de que apunta maneras.

Apoyo entre compañeras

La que seguro que estará encantada es Nathy Peluso, la artista argentina que vive en Barcelona que ha lanzado Delito, una canción que Cardi B no solo ha escuchado, sino que ha bailado. No dudaba en mostrar su apoyo a la cantante haciendo twerking al ritmo de este nuevo tema y no tenemos claro si lo que más llamaba la atención era la canción, el sensual estilismo de la rapera o su espectacular peluca.

La argentina no tardó en reaccionar ante el gesto de su compañera. “Te quiero mami”, aseguraba en sus stories.