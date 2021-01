Canciones para los lunes y para empezar la semana con energía

Dicen que el Blue Monday es el lunes más triste del año, pero... ¿acaso el resto de los lunes son mejores? Depende de muchos factores. Pero una cosa es verdad: mejorarlos solo depende de tí.

Por ejemplo, los lunes por la mañana son menos lunes si te conectas a LOS40 para escuchar Anda Ya y sentir la compañía de Dani Moreno 'El Gallo', Cristina Boscá y todo el equipo. También puedes ponerte estas canciones para afrontar los lunes con energía: I love Monday es la primera playlist colaborativa de LOS40, un listado de temas que ha ido creciendo con las sugerencias de todos vosotros, nuestros oyentes.

Y aunque nos hubiera gustado seleccionar las 40 mejores canciones para superar los lunes, ha habido tanta participación que se han quedado en más de 60 temazos que nos van a servir para levantar todos los lunes del año. Son hits ideales para cambiar el odio a los lunes por un amor irresistible.

Puedes escuchar I Love Monday en la App de LOS40 (sección "Directo") y en nuestros perfiles oficiales de Spotify y Apple Music.

Encontrarás lo último en canciones que nos inspiran. Drivers Licence de Olivia Rodrigo (uno de los primeros temas virales de 2021), Dynamite de BTS, Vida de Rico de Camilo porque... ¡soñar es gratis!, Save your Tears de The Weeknd (un tema perfecto para afrontar lo que venga y más), Levitating de Dua Lipa, Mood de Rauw Alejandro, Me quedo de Aitana (gran himno para resistir) y clásicos de la resiliencia y la fuerza como I Will Survive de Gloria Gaynor y Don't Stop me now de Queen (power cien por cien).