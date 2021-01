Lérica: “Si somos dos gaditanos, aunque suene internacional, tenemos la esencia de aquí”

Lérica lleva varios años haciéndonos bailar con sus temazos. El grupo formado por los gaditanos Tony Mateo y Juan Carlos Aranza se ha ganado un hueco en la industria musical gracias al ritmo reconocible de sus canciones. Y es que, aunque ellos se atrevan con todo tipo de géneros (desde pop hasta tropical, pasando por urbano y flamenco), estos jóvenes no pierden su esencia.

Este sello de identidad que caracteriza al grupo ha sido fruto de varios años en la industria. La esencia, además de tenerla, hay que cultivarla para llevarla a su máximo esplendor. Tony y Juan Carlos lo saben bien y durante 2020 se han replanteado hacia dónde quieren ir con Lérica.

El pasado año, Rubén Noel, el tercer integrante de Lérica, abandonó el grupo de la noche a la mañana. Tony y Juan Carlos continuaron trabajando sin descanso, quitando hierro al asunto y dedicándose a lo que más les gusta: hacer música. ¡Y no han parado!

Listo Va, Llorarás, En Mute, Aunque me duelas y Hola, mi amor son la prueba de que Lérica sigue on fire. De hecho, este 2021 los dos jóvenes han estrenado Salvavidas, un tema flamenco fusión donde se unen a Demarco Flamenco y Nyno Vargas.

Para hablar sobre este nuevo single, sus planes de álbum y la salida de Rubén el grupo, Tony y Juan Carlos nos reciben al otro lado del teléfono.

Pregunta (P): El pasado viernes lanzasteis Salvavidas junto a Nyno Vargas y Demarco Flamenco. ¿En qué momento se cuece esta colaboración?

Tony (T): Teníamos el tema escrito desde hace tiempo y pactado con Demarco Flamenco. Cuando conocimos a Nyno Vargas, hicimos muy buena amistad con él y pensamos que podía quedar perfecto en la canción. Así fue. Es una canción con muy buen rollo que te lleva al verano. El concepto de “salvavidas” puede venir también muy bien para este momento. Creo que la gente necesita apoyarse en un salvavidas.

P: Entonces, ¿Nyno se sumó a Salvavidas tras grabar Hola, mi amor, vuestra anterior colaboración con él?

Juan Carlos (JC): Este tema estaba pactado antes de Hola, mi amor. Nosotros conocimos a Nyno en una actuación. Le propusimos el tema Salvavidas porque tenía ese deje internacional y de nuestra tierra. Se la presentamos, le gustó y nos volvimos a ver en el videoclip. Lo gracioso es que, justo cuando teníamos Salvavidas ya, tanto nosotros como él estábamos trabajando paralelamente en Hola, mi amor. Justo cuando íbamos a pedir el permiso para utilizar el máster, nos escribe Nyno diciendo que ya lo había comprado él. Fue entonces cuando nos dijo de unirnos.

P: Últimamente estáis muy flamenquitos, lanzando varias canciones como Flamekito, Hola, mi amor o Salvavidas. ¿Es buen momento para reivindicar en el sonido urbano la música flamenca?

T: Sí, al final nosotros tenemos muchas influencias de flamenco desde pequeños. Andy y Lucas siempre ha estado en nuestra playlist. Nosotros en la música que hacemos intentamos representarnos de la mejor manera posible. Intentamos hacer siempre la música que nos sale del corazón. Con Lérica hemos querido desarrollar una identidad bastante marcada.

En 2021 nos gustaría que la gente viese que somos artistas versátiles

P: Pero no solo habéis tocado el flamenquito en los últimos meses. También habéis lanzado teas más tropicales y pop. Entonces, ¿hacia dónde va vuestro sonido?

JC: Si escuchas una canción de Lérica, la puedes identificar porque tiene ese sonido latino, pero también de aquí, de España. Verdaderamente siempre hemos intentado buscar esa identidad que la gente diga “suena a Lérica”. En 2021 nos gustaría que la gente viese que somos artistas versátiles y que nos podemos mover en otros géneros. En las siguientes canciones que vienen tras Salvavidas la gente va a ver una evolución bastante fuerte, siempre dejando constancia de lo que es Lérica. Pero se van a sorprender en las producciones. Lérica es un compendio de muchas cosas.

P: Ahora que el flamenco fusión vuelve a estar de moda gracias al éxito de artistas como Rosalía, ¿pensáis que se valora más en el mercado?

T: Es verdad. Desde un tiempo hacia acá, el flamenco fusión con elementos de música urbana está funcionado muchísimo. España también goza de tener mucho talento con artistas españoles que están llevando la música urbana con sus propias raíces. Eso es importante y hay que valorarlo.

P: Vuestro sonido ha evolucionado bastante desde 2016, cuando lanzasteis vuestro álbum debut, Cien Mil Motivos. ¿En aquel momento era más complicado apostar por el sonido flamenco para triunfar en la industria musical?

JC: Te vamos a ser súper sinceros. Cuando nosotros firmamos el primer contrato con Universal, yo tendría como 20 años. Éramos unos niños que no sabíamos dónde nos metíamos y que nos estábamos conociendo. Al igual que maduramos como personas, también lo hacemos como músicos. Lo personal y lo profesional va de la mano. Nosotros hemos ido buscando una identidad para el grupo, evolucionando su sonido. Por eso también Rober se quedó por el camino. Al fin y al cabo, la música evoluciona y por eso estamos sonando así ahora. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es que, siendo de donde eres, suenes como eres. Si somos dos gaditanos, aunque suene internacional, tenemos la esencia de aquí.

T: Ahora estamos muy expuestos con redes sociales entonces, a la mínima que te disfrazas, la gente lo va a notar. Por eso es muy importante siempre marcar una identidad que sea real y que todo lo que hagas sea desde el corazón.

Nos hemos dado cuenta de lo importante que es que, siendo de donde eres, suenes como eres

P: Y en estos años que lleváis en la industria, ¿habéis experimentado cómo ha cambiado?

JC: Ha cambiado muchísimo la industria y sigue haciéndolo. Si tú te metes en straming, no sabes por dónde va a tirar la gente. Es muy complicado ver cómo evoluciona la música a pasos agigantados. Nosotros la verdad es que somos como máquinas de hacer canciones. Acabamos de lanzar Salvavidas y pronto habrá un nuevo tema. Yo creo que es importante saber adaptarse a los tiempos y que haya material nuestro. Al igual que subimos fotos todos los días, es importante que la gente se pueda retroalimentar de nuestras canciones día a día. Trabajar como los latinos.

P: Entonces, ¿un álbum con su concepto no entra en vuestros planes?

T: Estamos trabajando en ello de cara a este 2021. Hemos reagrupado un montón de canciones que teníamos ahí y tenemos muchas ganas de sacarlo. Creo que a la gente le va a sorprender porque hemos tocado nuevos palos y experimentado mucho con el sonido. Nosotros no paramos.

P: Perdona que haga hincapié, ¿el álbum van a ser nuevas canciones o temas que ya han salido recopilados?

JC: Van a ser nuevas canciones. El 70 por ciento van a ser canciones nuevas, pero el 2020 ha sido importante para nosotros y algunos de estos temas estarán.

La salida de Rubén Noel del grupo

P: Tenemos que hablar de la salida de Rubén del grupo.

JC: Yo ya me he anticipado a contestarte porque sabía que me ibas a preguntar por ello. Es lo que te decía: maduramos en el sonido, maduramos como personas y el sonido de Lérica ha ido evolucionando. Nosotros hemos seguido en ese sonido y Rubén en ese sentido no. Él hacía otro tipo de música. Ambos tocamos lo latino pero son formas de cantarlo e interpretarlo diferente. Nosotros estamos a muerte con Rubén. Él está trabajando en su proyecto en solitario y estamos muy contentos. Él es nuestro compañero para lo que necesite.

P: Pero me llama la atención que no hubo ningún comunicado oficial y simplemente desapareció. ¿Por qué?

JC: Quisimos hacerlo así. No hay que darle mayor importancia. Fue algo mutuo entre Rubén y nosotros. Al final es como cuando te pasa algo con un amigo, no lo vas a poner en redes sociales. Se queda en un ámbito más profesional. En ese sentido acordamos por ambas partes no decir comunicado. Lo importante es que Lérica seguimos sacando música y Rubén ha empezado su proyecto en solitario. Creo que es lo más normal del mundo.

T: Es fácil de entender desde el punto de vista de que cada artista tiene su personalidad. Rubén es un pedazo de artista y quería seguir siendo fiel a un tipo de música más enfocada al sonido más melódico que es con el que empezamos. Nosotros, sin embargo, hemos querido desarrollar ese sonido y dar un paso más hacia el mainstream. Él no se sentía del todo cómodo y decidimos eso. Él está preparando su proyecto en solitario, sabemos que está bien y no hay ningún mal rollo entre nosotros. Nos tiene para lo que necesite y le deseamos lo mejor.

Rubén nos tiene para lo que necesite y le deseamos lo mejor

P: ¿No os planteasteis tener un tercer integrante cuando salió Rubén?

JC: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando sucedió esto, Tony y yo nos sentimos como cuando nos conocimos. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía nueve y el siete años. Junto a Abraham hemos estado siempre los tres juntos por Cádiz. Entonces, ¿por qué buscar a un tercer integrante si siempre hemos sido dos desde que empezamos? Al final para tener un grupo hay que tener mucha confianza y complicidad. Compartes mucho tiempo con esas personas.

Salvavidas ya está disponible en las principales plataformas de streaming