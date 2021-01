Así es el nuevo Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 ha mostrado en su último tráiler las características que lo convierten en el más ambicioso de la saga. Un Modo Carrera con una estructura totalmente nueva para que el jugador empiece su recorrido desde Supercross Futures hasta llegar a las categorías 250SX y 450SX desafiando a los pilotos profesionales más famosos de la historia de la franquicia.

El árbol de habilidades será uno de los protagonistas de Carrera, afectando al rendimiento del piloto durante todas las competiciones. Los jugadores pueden mejorar y gestionar el árbol de habilidades ganando puntos durante las carreras, los eventos especiales, los entrenamientos y cumpliendo el Diario, una serie de objetivos especiales que demostrarán quién es el mejor.

El nuevo Compound es un lugar en el que podrás moverte con libertad ya sea en solitario o en cooperativo con amigos. En esta isla que tiene un nivel de detalle increíble los jugadores habrá desafíos y coleccionables para descubrir. Por último, pero no por ello menos importante, vuelve el apreciado Editor de Pistas, con más módulos de personalización, creados directamente a partir de las pistas oficiales de 2020. Este año se añaden nuevas opciones estéticas que incluyen bloques de contacto, estructuras para la puerta de salida, la línea de meta y pilares maestros con los que se puede mejorar el realismo y expresa la creatividad.

Como es habitual en la franquicia, los jugadores podrán personalizar a sus pilotos con toneladas de contenido gracias a más de 110 marcas oficiales para personalizaciones estéticas y de rendimiento tanto para el piloto como para la moto. Además, el Modo Online ofrecerá una experiencia sin lag y con un Multijugador atractivo gracias a los Servidores Dedicados.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 estará disponible en todo el mundo a partir del 11 de marzo de 2021 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC/STEAM y Google Stadia.

Milestone está detrás del desarrollo de este título que contará con una Standard Edition (con el juego y la personalización Pack Patriot) y una Special Edition (con el juego, el pase de temporada, personalización Pack Patriot y PAck Neon y 3 días de acceso anticipado). En Steam la reserva garantizará un 10% de descuento en el precio del juego completo junto a la personalización Pack Patriot.