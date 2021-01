Danna Paola: “Espero hacer otra canción con Aitana”

Danna Paola está de máxima actualidad tras el lanzamiento de K.O., su nuevo trabajo discográfico (el quinto de su carrera). Se trata de un disco muy especial que reúne algunos de los éxitos que lanzó durante la pandemia. De este proyecto tan importante para ella ha hablado la artista con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

El éxito de su nuevo álbum

"Es muy loco saber que un álbum para el que he trabajado tanto, con toda esta revolución emocional, al final ha estado nº1 en los charts y 4 a nivel global. Es algo que que jamás me lo esperé. K.O. es un álbum genuino, lleno de emociones y puesto con todo el corazón. Muchas lágrimas, risas y procesos a los que pude hacerle KO y al último golpe decir: 'mejor dejo de sufrir y me pongo a hacer arte'".

Danna Paola habla sobre Aitana

"Tenía muchas ganas de colaborar con Aitana. Es una niña con un ángel y una luz gigante. Canta precioso y compone divino, entonces al momento de hacer Friends de semana sentí la necesidad de incluir a Aitana y a Luísa Sonza para hacer esta fusión de tres mujeres de diferentes nacionalidades. Me hacía muchísima ilusión que estas dos reinas me acompañasen en este álbum. Espero que vuelva a suceder y pueda hacer otra cosa con Aitana. Por cierto, su nuevo disco, 11 razones, es maravilloso".

Videoclip oficial de 'Friends de semana'

Mika, “la eminencia musical”

"Con Mika hice Me, Myself, una canción que habla del amor propio, una canción que es tan complicada que en un momento no iba a salir a la luz. Era una canción de mí para mí, pero cuando que supe que tenía la oportunidad de hacerla con Mika no me lo pensé dos veces. Le da una magia a la canción impresionante. He sido muy fan de él toda la vida. Es una inminencia musical. Además, se me hizo muy cool que quisiera cantar en español".

“Sebastián Yatra y yo somos muy perfeccionistas”

"A Sebastian Yatra y a mí nos tocó hacer No bailes sola por Zoom y en un lugar donde casi no tenía internet. Él estaba en Colombia y yo en México. Fue muy loco llegar a un punto en el que los dos coincidiéramos en lo que queríamos contar. Salió y fluyó bastante bien. Yatra tiene mucho talento y los dos somos muy perfeccionistas. Además, es un gran amigo. Es padrísimo saber que tenemos una gran canción juntos".

Danna opina del gran cambio de Estados Unidos

"Ha sido duro. Ha sido un revoltijo en el estomago porque no sabes lo que va a pasar, pero tengo mi fe puesta en que esto va a ser un gran cambio. También depende del país entero, que decida cambiar. Nuestras esperanzas no pueden estar solo puestas en un presidente. Hoy en día, como latina y parte de la humanidad, creo que el cambio tiene que empezar desde nosotros. Hay que poner de nuestra parte para que eso suceda. Espero que esto sea lo mejor para Estados Unidos, para Latinoamérica y, por supuesto, para México".

