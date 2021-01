Daniel Retuerta demuestra que aún sufre acoso por ‘El Internado’: “Tú, enano de mierda”

La disonancia cognitiva de algunas personas supera las barreras que delimitan realidad y ficción, y el caso de Daniel Retuerta es paradigmático: el actor que interpretó a Roque en El Internado fue uno de los personajes más odiados de la ficción de Atresmedia. Aquel plot twist que desveló que él era un villano de manual, un manipulador nato y un chaval sin escrúpulo alguno que, además, fue copartícipe de la muerte de algunos de sus compañeros lo convirtieron en el más odiado de la serie.

Sin embargo, el problema es que aún hay personas que no saben distinguir lo que ocurre delante de una cámara, una interpretación, de la personalidad de los actores y actrices que hacen esos papeles. Parece absurdo tener que reseñar lo evidente, pero aún hay algunos y algunas que no acaban de comprenderlo del todo.

Retuerta ha demostrado hasta dónde llega el problema. El actor ha publicado algunas capturas de pantalla con mensajes de odio que recibe desde que acabó El Internado. Ahora que el fenómeno de Laguna Negra revive gracias a un reboot que prepara Amazon Prime Video, algunos haters han vuelto a cargar contra el artista por haber dado vida a Roque.

"Tú, enano de mierda. Están haciendo un nuevo internado. Espero que aquí no se carguen a gente como tú los as echo [nótense las faltas ortográficas]. ¡Desgraciado!", se lee en un pantallazo de un mensaje de Instagram.

El actor estalla contra este tipo de ciberacoso. "Es que tiene cojones, macho", arranca. "Es que si es una persona que confunde realidad con ficción... Hay que asumir que ha visto la serie. Entonces, ¿Qué cojones haces hablándole a un muerto?", reflexiona Retuerta. "Quiero dejar claro que no sé si la chavala tendrá 11 años. Digo que son 11 años con mensajes como este. Y también digo que no es un caso aislado, pero no los publico todos porque llorar todo el rato tampoco es del agrado. Pero no sé, ayer me apetecía compartirlo".

Algunos de los seguidores de Dani Retuerta, quien también apareció en Compañeros, han salido a defenderlo en masa. "Como fan de El Internado veo ridículo estos comentarios hacia el actor y me da vergüenza ajena. Que ya tienen una edad seguro la mayoría de cobardes que escriben", reflexiona una. "Casi todos recordándote por su personaje en El internado y flameándote y yo lo que más recuerdo era lo entrañable que eras en Compañeros", matiza otra fan.