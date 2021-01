El documental sobre Brendon Scholl, el sobrino transgénero de Jennifer Lopez, podría ganar un Óscar

Brendon Scholl puede que sea un nombre que no te suene demasiado. La cosa cambia si decimos que es el ‘nibbling’ (palabra neutra para referirse a sobrina/o) transgénero de Jennifer Lopez. Su historia conmovió a Constantine Venetopoulos, un director de cine griego que viene de familia adinerada y que está muy unido a la causa LGTBi.

Decidió testimoniar su transformación en un documental, Draw with me, que acaba de ser nominado en la categoría de cortometraje documental para los Óscar. El próximo 25 de abril sabremos si se lleva la estatuilla. De momento, lo que ha ganado es un gran impacto que ha puesto la diana en una realidad que no siempre se tiene presente.

Un encuentro impactante

Venetopoulos conoció a Leslie Ann Lopez, la hermana mayor de la cantante cuando actuó en su primer largometraje, Man in the attic. “Ella me presentó a su hijo Brendon Scholl, un joven con el que conecté de inmediato. Fue una amistad a primera vista. Recuerdo que entré en su habitación y me fascinó que estuviera llena de arte”, cuenta el director sobre su primer encuentro en una entrevista con la edición española de Vanity Fair.

“Brendon fue muy abierto y compartió la historia detrás de algunos de sus dibujos y cómo el arte lo había salvado. Mi salida del armario tampoco fue fácil, por lo que la historia de Brendon me tocó de una manera profunda, aunque ser gay y ser transgénero son viajes muy diferentes”, añade sobre lo que le llamó la atención de este joven de 19 años.

En seguida encontró un medio para hacer que su historia saliera a la luz: “A medida que nuestra amistad continuaba desarrollándose, mi amigo, el CEO de Trevor Project -una ong que trabaja en la prevención del suicidio entre lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero-, me comentó que sería un honor tener a Brendon como orador en uno de los eventos. Al compartir la invitación con él, también le conté mi deseo de documentar su transición en una película. Brendon y su familia se unieron con entusiasmo, listos para compartir su historia con el fin de apoyar a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares. Fue entonces cuando todos los puntos se conectaron. Y así nació Draw with me”, recuerda el cineasta.

Con el apoyo de su tía famosa

Jennifer Lopez fue una de las primeras que apoyó el proyecto. “Brendon es mi sobrino y esta es su historia... Draw With Me es un cortometraje sobre cómo aceptar el cambio y los desafíos, sabiendo que cuando hacemos las cosas con amor todo es posible. Por favor, disfruta de los primeros 5 minutos de esta increíble historia", pedía en un vídeo cuando se estrenó el documental.

El documental era un paso en la lucha LGTBi muy importante y todavía le queda mucho recorrido. En una cena de gente rica en Grecia, Venetopoulos, coincidió con la productora griega Nadia Halamandari, que en 2016 se casó con el hijo de la infanta Pilar de Borbón y que, desde entonces, divide su tiempo entre su país y España.

Hicieron buenas amigas y ella quedó impresionada con este proyecto. Tanto que decidió involucrarse y ahora es la directora de campaña para que el documental tenga reconocimiento en los Oscar. “La primera vez que vi Draw with me terminé con lágrimas en los ojos. Con su trabajo y talento, Constantine logró tocar mi alma y me hizo darme cuenta de los desafíos que enfrenta la comunidad LGTBi”, aseguró en la misma entrevista de Vanity Fair.

Jennifer Lopez no es la única cara que vas a reconocer en este documental. También aparece Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos.