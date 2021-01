Muere a los 26 años Song Yoo-Jung, actriz y modelo surcoreana que trabajó en el K-pop

Tristes noticias para el mundo del cine surcoreano: la actriz y modelo Song Yoo-Jung, conocida por sus papeles en las series Dear My Name y School 2017, ha fallecido con tan solo 26 años. Así lo ha confirmado su agencia de representación, Sublime Artist Agency, quien ha explicado que las causas de la muerte de la intérprete y modelo no están claras y, por tanto, aún es pronto para hacer una valoración.

Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, ya que según fuentes cercanas a la fallecida esta padecía algún tipo de trastorno mental, probablemente derivado de la depresión o ansiedad provocadas por su constante exposición pública.

La artista sumaba en su carrera películas como Golden Rainbow (2013) y la serie online To My Name (2019) y alguna que otra colaboración para videoclips de bandas K-Pop. De hecho, Song Yoo-Jung trabajó en el videoclip de Goodbye Road (puedes verlo aquí) de la banda iKon, una triste balada de "despedida" que hoy, tras la trágica noticia, tiene un mensaje mucho más demoledor.

Según ha denunciado el diario The New York Times, muchas jóvenes promesas surcoreanas padecen grandes trastornos mentales debido a la fuerte presión ejercida por las compañias de talentos, quienes les imponen una serie de requisitos desde que son adolescentes para orientar su carrera de cara al estrellato. Se les dice cómo deben vestir, se les hace un seguimiento de sus costumbres y se les expone a toda suerte de comentarios (positivos y negativos) en redes sociales y medios de comunicación. Algunos triunfan y otros no soportan el control y descarrilan.

Por ejemplo, en 2017 el cantante Kim Jong-hyun se mató a los 27 años por culpa de la depresión. En 2019, Sulli, de 25 años y estrella del K-Pop, también se quitó la vida. Seis semanas después, tal y como reseña TNYT, Goo Hara, de 28 años, amiga de Sulli, también se mató. En 2017 ocurrió lo mismo con Jonghyun, otra estrella del K-Pop, así como con Min-Woo, Tany y la pareja de Ladie's Cod, EunB y Rise, entre otros muchos nombres.



El problema está lejos de ser circunstancial. Además, Corea del Sur afronta uno de los índices de suicidio más altos del mundo y encabeza la lista de países desarrollados con la mayor tasa.