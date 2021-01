La escalofriante teoría de ‘Buscando a Nemo’ que afirma que Nemo está muerto desde el principio

“Sigue nadando, nadando, nadando”, cantaba la alegre Dory en Buscando a Nemo en 2003, pero podría ser de las pocas cosas felices de la película según una nueva teoría que circula en internet.

La película de animación de Pixar se convirtió en una de las favoritas de toda una generación de niños y niñas. La preciosa historia de Marlin, un pez payaso que busca a su hijo Nemo por todo el océano, nos emocionaron e incluso nos sacaron una lagrimita.

Aunque todos conocemos la historia, donde el pececillo termina reunido con su hijo tras vivir mil aventuras, un usuario de TikTok tiene una teoría bastante razonable sobre lo que realmente podría significar el viaje que hace este padre por los mares.

“Hoy vamos a hablar de una de las teorías más escalofriantes que se han dicho sobre esta película”, dice el usuario Luis Velody en el vídeo. Y es que esta teoría, que ya la han escuchado más de dos millones de personas en TikTok, asegura que “Nemo nunca existió”.

“Resulta que toda la aventura de la película es solo una alegoría de Marlín intentado superar la pérdida de sus hijos y su mujer”, continúa explicando.

De este modo, el usuario de TikTok continúa explicando que las distintas partes de la historia se centran en las diferentes etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

La etapa de negación es cuando Marlín no deja ir a la escuela a Nemo por no ser segura. La de ira es cuando el pez se enfada con su hijo por no obedecerle. La de negociación es cuando Marlin intenta hablar con Dory para que le acompañe al viaje. La etapa de depresión es cuando el pez, tras recorrerse el océano, ve a su hijo muerto en la bolsa de plástico. Y aceptación sería cuando, al final de todo, Marlin deja a Nemo ir con el resto de sus compañeros y compañeras de clase.

Para terminar el vídeo, podemos ver al TikToker dándonos otro escalofriante dato: la palabra Nemo significa “nadie” en latín. "El título de la película sería Buscando a nadie", termina diciendo

Aunque esta teoría nos ha dejado sin palabras, nosotros preferimos quedarnos con la imagen que siempre hemos tenido de la cinta.