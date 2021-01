¿Por qué se estaban disculpando Hoobastank en su éxito ‘The Reason’?

Corría el año 2004. Además de la radio, las canciones que verdaderamente ganaban popularidad lo hacían a través de los videoclips de MTV. Allí muchos descubrimos The Reason, el mayor éxito de Hoobastank que los catapultó a la fama mundial, creando un éxito que nunca pasa de moda. Quizá algunos no hubiéramos descubierto a esta banda sin este tema, pero a decir verdad este hit está muy lejos del tipo de música que solía hacer el grupo.

Doug Robb, Dan Estrin, Markku Lappalainen y Chris Hess comenzaron su andadura en la música en un circuito nada mainstream. Su carrera comenzó con un carácter plenamente underground, forjándose un hombre en el metal alternativo y los aires post grunge. No en vano forjaron una enorme amistad con Linkin Park y tocaron con ellos en varias ocasiones. Después de varios EPs, su carrera despegó definitivamente después de lanzar su primer disco, homónimo, en 2001. Con canciones como Crawling in the Dark y Running Away comenzaron a sonar, y consiguieron salir de gira con bastante éxito para presentar estos temas.

Volvieron a meterse en el estudio después de disfrutar del éxito de su debut, y lo hicieron centrándose en sacar adelante letras más maduras y un estilo diferente. Doug Robb llegó a decir que estaban interesados en responder algunas preguntas universales, querían cuestionar todo aquello que la gente veía como verdades absolutas: "Se trata de hacer preguntas o cuestionar todo lo que la gente ve. Se trata de eso, de abrir los ojos después de haber sido cegado por estar dedicado a otras cosas".

En 2003 llegó el momento, y lanzaron un adelanto que llevaba el nombre del segundo disco. The Reason era una potente power ballad, la única considerada como dentro del pop rock de su carrera, perfecta para bajar las pulsaciones si hacemos una escucha de toda su discografía. Para su sorpresa, fue un éxito sin precedentes. El tema logró colarse en las listas de las canciones más escuchadas de muchos países y logró una nominación a mejor canción en los Grammy de 2005.

¿Por qué se estaban disculpando Hoobastank en su éxito ‘The Reason’?

Uno de los grandes puntos fuertes de la difusión de la canción fue el videoclip. En él podemos ver a los integrantes de la banda dirigidos por Brett Simon llevando a cabo el robo de un rubí en una casa de empeños. Todo ello con la ayuda de una chica, que es atropellada para desviar la atención de los cacos.

¿Cuál es el mensaje de la canción?

A pesar de que la letra es muy clara, a lo largo de los años se han elaborado varias teorías acerca del significado que puede tener. Entre ellas, destaca la más clara: pedir perdón a una pareja después de hacerla sufrir mientras duró la relación. Todo ello reconociendo los fallos que cometió, justificándose de alguna manera con un duro pasado que tuvo que vivir. Además, no deja de repetir que esa otra persona es la mejor razón para cambiar y convertirse en alguien mejor.

Hoobastank, durante el MTV Asia Aid, en 2005. / J. Quinton/WireImage

Una teoría algo más complicada de seguir sería aquella que dice que Hoobastank quiso expresar un mensaje secreto relacionado con la política. Según esta idea, que lanzó un usuario de Reddit, no sería una persona individual, sino un colectivo el que se estaría disculpando con otro. De esta manera, podría entenderse que pida perdón por prácticas en contra de los derechos humanos, como los genocidios, la esclavitud o incluso el colonialismo.

Quizá no es necesario encontrar la razón por la que se escribió The Reason, o es más conveniente que cada uno de nosotros encontremos en ella un tema distinto. Precisamente la grandeza de la música es que se puede entender de muchas maneras diferentes dependiendo de cómo nos acerquemos a ella.