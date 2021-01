Aquella primera vez que Elvis Presley impactó sobre el escenario con un mono

Uno de los principales atractivos de Elvis Presley sobre el escenario, es sin ninguna duda, el relacionado con su vestuario. Un aspecto que él siempre cuidaba: elegía cuidadosamente cada prenda que se ponía. Elvis fue un icono del rock y del estilo. Y si bien sus ‘looks’ fueron cambiando con los años, la imagen del ‘Rey’ que permanece adherida en la memoria colectiva es la asociada con alguno de sus emblemáticos y llamativos ‘jumpsuits’ o monos. La primera vez que Elvis salió al escenario con uno de esos trajes de una pieza fue el 26 de Enero de 1970 en el Hotel Internacional de Las Vegas.

En su concierto de esa noche, Elvis estrenó un mono blanco y realizó movimientos de kárate, nunca antes vistos, que llegaron a ser una parte importante de sus shows. Ese primer traje enterizo, el White Cossack, se completaba con un llamativo collar y un cinturón de tejido de macramé en blanco y oro. El collar se anudaba al cuello con cuatro nudos. Cada manga se cerraba con tres botones blancos en los puños. Ese fue solo el primero. Después llegaron muchos más, entre 100 y 150, y cada vez más elaborados y costosos. “Si las canciones no funcionan” bromeaba Presley en el backstage el Hotel Internacional en 1970, “podemos hacer un medley de trajes”.

Bill Belew los diseñó todos, y muchos de ellos incluían complejos bordados realizados por Gene Doucette.

Uno de sus trajes en la época costó aproximadamente 65.000 dólares. Hacer hoy ese mismo traje costaría 4 veces más

Bill Belew, “el hombre que vistió al Rey”

William Lewis Belew fue un diseñador de moda americano (falleció en 2008 a los 76 años) creador de los vestuarios de Ella Fitzgerald, Josephine Baker, Gloria Estefan o los Jacksons, entre otros muchos. Pero ha pasado a la historia como “el hombre que vistió al Rey”. Para él fue un honor encargarse del vestuario personal y artístico de Elvis desde 1968 hasta su inesperado fallecimiento en agosto de 1977. Durante nueve años, Belew diseñó cada uno de los atuendos que Elvis llevó en sus apariciones en televisión, en los conciertos… o cuando se reunía con amigos o salía a dar un paseo. "En público, me gusta llevar ropa discreta, cosas que no llamen mucho la atención. Pero en el escenario… en el escenario me gusta ser lo más excesivo posible", decía Elvis.

De acuerdo al diseñador, incluso Gianni Versace hubiera deseado trabajar para el Rey. El estilo arriesgado de Elvis formó parte de su poder como icono del rock and roll: “Podías ser atrevido como diseñador y ponerle cualquier cosa… daba igual, le quedaba bien” decía Belew. “El atuendo más simple que aparentemente no tenía nada remarcable, se transformaba en algo espectacular cuando Elvis se lo ponía. Tenía esa belleza y ese poder en su presencia”.

"Lo único que tengo que decir sobre Elvis es que fue absolutamente fantástico para mí. Nunca jamás dijo 'esto es lo que quiero', ‘haz esto para mí’ o ‘no me pondré esto’. Prácticamente en toda nuestra relación profesional no hubo nada que no quisiera”, declaraba Bill en elvis.com.au.

La idea de los ‘jumsuits’ y el color blanco

La idea de los monos procede de los patinadores sobre hielo: “quise hacer algo como lo que utilizan los patinadores sobre hielo, con un tejido elástico. Eso permite que los patinadores hagan sus saltos, sus giros, y todo eso. Y pensé que eso sería magnífico para Elvis porque lo único que me dijo es que quería incorporar a su actuación movimientos de kárate. Y entonces, pensé que tendría que encontrar algo que le permitiera hacer eso”. Y añade Bill: “Quería que las prendas fueran cómodas y seductoras, y lo eran. Y nunca quise nada que comprometiera su masculinidad”.

Elvis, actuando en el concierto 'Aloha From Hawaii' y llevando su mono blanco. / RB/Redferns

Belew también explicó por qué la mayoría de los monos de Elvis eran blancos: para permitir que las luces del escenario realzaran su imagen. Experimentaron con otros colores, no obstante, “la iluminación en Las Vegas, en aquel momento, estaba en una fase primaria. Y descubrimos que el color que mejor funcionaba era el blanco. Permitía cambiar los colores de la luz sobre él, mientras que el negro absorbía el color. Era difícil iluminarle. Y experimentamos con el azul, que era uno de sus colores favoritos. Y con el rojo… y por supuesto, quieres que la estrella sea la persona, no el vestuario”.

El ‘American Eagle’: el más pesado, el más costoso… y el preferido de Elvis

Tras comprobar la excelente reacción de los fans cuando Presley salía al escenario “empezamos a hacerlos más elaborados… la suma total, creo que hemos calculado que estaba entre los cien y los 150 trajes”.

A principios de los 70’s, un mono de Elvis pesaba en torno a 11 Kg, su diseño era simple. Pero según pasaron los años se fueron haciendo más espectaculares. En los años finales, la incorporación de complejos bordados y pedrería hacía que superaran los 34 kg. Debía ser duro llevarlo… y bailar sobre el escenario con todo ese peso encima. Belew contó en ElvisNews.com: “Los primeros trajes que llevó eran los más livianos y el más pesado fue el ‘American Eagle’.

Además de ser el más pesado, el ‘Águila Americano’ fue también el más costoso de todos los que se puso Elvis: “El Águila Americano, en la época costó aproximadamente 65.000 dólares. Hacer hoy ese mismo traje costaría 4 veces más”. Mereció la pena porque Elvis llevó ese traje en el famoso especial de televisión vía satélite ‘Aloha from Hawaii’, que fue visto por más de mil millones de espectadores de 40 países y marcó un hito aquel 14 de Enero de 1973 . Es por eso que el ‘jumpsuit’ American Eagle es también conocido como el ‘Aloha’.

¿Y cuál de todos fue el favorito de Elvis?. Según cuenta su ‘modisto’: “El único que alguna vez mencionó fue el American Eagle”. En una entrevista en Country Rhythms de 1982, Belew confesaba: “Cuando iba a hacer ese concierto me llamó y me dijo ‘… quiero algo que sea muy patriótico, algo con el espíritu de América’. Y creo que había estado en Washington y se sentía muy patriótico. Así que hice un esbozo y le dije ‘No hay nada que pueda definir más a América que el Águila Americano”.

Monos con nombre

Todos los monos que usó Elvis recibieron nombre. Algunos de ellos son Burning Love Suit (rojo), Flame Suit (con llamas en el frente, en la espalda y a lo largo del pantalón), Dragon Suit (con un dragón bordado embellecido con piedras strass) o Peacok Suit (el de pavo real).