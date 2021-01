Xriz: “A mí el coronavirus me ha destrozado. Yo quiero trabajar”

Xriz es uno de esos artistas que aparecieron con un sonido único a principios de la década del 2010 para inundar tus listas de reproducciones. Oye Niña y Me Enamoré son algunos de los temas que más triunfaron en sus inicios. Pero el canario llega con un nuevo arsenal y dispuesto a seguir innovando en esta ardua industria de la música.

En esta nueva etapa escuchamos temas como Animales y Tu Canción. Temas con los que el cantante mantiene su propia esencia y de los que nos ha hablado en LOS40. Aunque no ha sido lo único, ya que, según nos desvela, también ha retomado la relación profesional que un día mantuvo con CHK y Critika (de Critika y Saik). Y sí, ellos también se encuentran en su nueva etapa musical.

Pregunta (P): Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el lanzamiento de Tu Canción. ¿Cómo comenzaste a crearla?

Respuesta (R): Lo primero quiero darte las gracias a ti por recibirme. La verdad es que esta canción surgió un día inspirado. Es una canción que quería dedicar. Mucha gente me ha pedido este estilo de música. Es verdad que las canciones más famosas que he tenido yo han sido todas románticas, siempre cantándole al amor, las baladitas… Como Me Enamoré y Oye Niña, que fueron los que me explotaron a mí a nivel nacional o internacional. Esta canción es un estilo que me gusta mucho.

Tengo ahora mismo un proyecto bastante a largo plazo porque estoy haciendo con el productor de esta canción, Mynameislobo, un EP que iba a salir el 8 de enero. Pero con el tema de la Filomena no pude viajar a Madrid y no pude grabar los videoclips… Entonces lo decidimos retrasar. Yo tenia esta canción guardada, pensé que era el destino, que quería que todo se retrasase para que sacarla.

Aproveché mi estancia en Tenerife y hablé con Brook Sidney, que es la directora que graba a Ptazeta, con Juacko… y le dije de hacer un videoclip por aquí. Da la casualidad que ella se venía de Gran Canaria a Tenerife justo en las fechas que yo necesitaba. Entonces pensé: “Venga, vamos a grabarlo, a buscar localización, etc.”. Tuvimos un percance, porque con esto de la pandemia es muy difícil poder grabar por ahí y más a tiempo tan corto porque necesitas permisos. Nosotros íbamos a ir a grabar a una localización y estaba todo vallado, apareció una señora diciendo: “Como los vea la Policía por aquí, os va a multar”. Y tenía la cara de: “Yo voy a ser la que va a llamar a la Policía”. Nos fuimos de allí, y dijimos que ya grabaríamos al día siguiente. Buscamos un sitio más alejado el que no nos pusiesen problemas. Y al final resultó que quedó muy bonito el sitio para el videoclip, pudimos hacer lo que queríamos, lo que teníamos pensado. Queríamos hacer un vídeo sencillo en un plano secuencia. Sacar un par de imágenes, de fotos que puse por el suelo y demás. Decidí llamarla Tu Canción porque es la típica canción que le dedicas a esa persona que amas y que quieres mucho, y a la que no siempre le dices lo que sientes. Con esa canción le expresas totalmente lo que sientes.

P: ¿Cómo es el momento en que te pones a crear Tu Canción?

R: Yo suelo hacer las canciones escuchando una instrumental y viendo qué me transmite. Empiezo con melodías, con tarareos, sin letra ni nada, simplemente tarareo a seguir la melodía. Tu Canción la hice desde lo más profundo de mi corazón porque es algo que yo vivo y que he vivido y que quiero seguir viviendo. Pero sí que es verdad que a diferencia del resto de canciones… muchas no son autobiográficas. A veces son canciones porque me inspiran, porque me imagino, o porque veo una historia en Instagram. Yo creo en base a eso, lo que me va pidiendo y lo que me va surgiendo. Me pongo con el móvil, empiezo a escribir cosas que me van uniendo y sigo escribiendo hasta que me sale la canción entera.

Estoy haciendo un EP que iba a salir el 8 de enero.

P: Esta balada nos recuerda al Xriz romántico de épocas anteriores. Aunque llegas con un sonido más urbano que antes. ¿Cómo has llegado a este cambio?

R: Principalmente, gracias al productor. He trabajado con muchos y al final cada uno tiene su esencia y su estilo. Asemejan lo que quieren hacer pero no llegan al punto clave, a lo que tienes en la mente. Yo te puedo decir que quiero un sándwich de jamón y queso pero te hacen un sándwich de vete tú a saber, de jamón y queso pero no el que tú quieres. Llevo mucho tiempo intentando evolucionar a los sonido de ahora. A día de hoy, después de ocho años o nieve años de la canción de Oye Niña, me siguen diciendo que haga canciones como esas. Pero es muy fácil decirlo y muy difícil crearlo. Yo puedo hacer una canción como esas pero te va a sonar a hace diez años, entonces no estoy en el sonido de ahora, sino en el atrasado.

Con este sonido nuevo, con este EP y con estas dos últimas canciones, siento que he creado un nuevo sonido que me representa. Mucha gente ha escuchado todas las canciones del EP e incluso estas nuevas y dicen que siguen teniendo mi esencia, que siguen siendo Xriz. Les recuerdan a las canciones del 2012 y 2010 y tal, no por que suenen a viejo sino porque me recuerden a Xriz. Eso me alegra porque no quiero que la gente me diga que me parezco a “x”. Es algo que intento luchar día a día para que yo tenga mi propio proyecto, esencia y estilo, para que no me comparen con nadie. Creo que hasta ahora lo he conseguido, sobre todo gracias al productor, Lobo en este caso. Con las canciones que he lanzado he sacado un sonido muy actual del rollo Rauw Alejandro, Lenny Távarez, artistas urbanos que tienen su estilo.

He cogido esos sonidos y los he incluido en los míos. Lo que he hecho ha sido coger el mismo piano que usaba antes. Sebas Crudelli creó toda la línea de piano y yo, junto a Lobo, empezamos a añadirle cosas. Empezó a irse muy trap y le dije que lo mandase más a R&B, que yo quería un sonido fresquito. A mí me encanta.

Vengo de muchos cambios en mi vida. Tenía antes un equipo que me he ido quitando poco a poco porque no me estaban a mi nivel dicho feamente. Pero no a mi nivel de yo creerme más que nadie, sino al de que yo estoy acostumbrado a trabajar a un ritmo y ellos mucho más lento. Yo quiero hacer muchas más canciones. Al final estamos en una época en la que la música se consume muy rápido. Ahora vengo con muchísima música, tengo muchos proyectos que en principio intentaremos sacar uno al mes, más colaboraciones, más todo lo que se pueda. Por ahora estoy muy contento con el resultado y con lo que estoy haciendo.

P: Existen otros muchos artistas canarios, como Sara Socas, St. Pedro, Dasoul, etc., con los que quizás encajarías muy bien en una colaboración...

R: Todos los que has nombrado yo los aprecio, todo el trabajo que hacen. Yo estaría encantado de colaborar con cualquiera de ellos. No solo porque son de mi tierra, y siempre hay que apoyar a la gente de tu tierra, sino porque es verdad de la música que yo hago, ellos son los que más se asemejan para que la fusión quede bien. Yo por mí encantado. Siempre estoy dispuesto a colaborar con quien me enseñe una canción que transmita. Yo no me fijo ni en los números. Yo me fijo sobre todo en qué me estas transmitiendo, la música que me das y cómo eres tú personalmente.

Vengo de muchos cambios en mi vida.

Ahora mismo con los que estoy colaborando son con los que empecé, por ejemplo, CHK, Critika. Con CHK tengo por ahí guardadita una canción de las antiguas. Yo había hecho una canción, Te Entrego Mi Corazón, y esa canción no está firmada por una discográfica ni nada y nos pertenece a nosotros. Le hemos hecho un guiño. Empieza la canción con como empieza el estribillo de Te Entrego Mi Corazón y luego cambiamos a una canción diferente pero siempre manteniendo el rollito de esa. La enseñé una vez por Instagram y la gente se volvió loca. Esa es una de las canciones va a salir probablemente en verano. Con Critika también he trabajado en muchas canciones. Estamos viendo a ver si nos podemos juntar ya que estamos aquí en Madrid y así hacer otros temas. Hemos hecho como tres canciones, dos las hemos dado a artistas que querían trabajarlas y tenemos una baladita pendiente muy bonita.

P: ¿El Covid-19 te ha cambiado?

R: No sabría decir. Sí es verdad que me ha ayudado a darme cuenta de cómo está la cosa. Cómo se está llevando el mundo en general, que esto es un desaste. A mí me da tristeza. Cada vez que pongo las noticias es estar una semana como de bajón porque es escuchar todo lo que pasando y cómo se esta gestionando… A mí me dices cómo gestionar el país y tampoco te sabría decir porque quién soy yo. Yo canto y soy una persona normal y corriente. No estoy de acuerdo con cómo se está haciendo todo en general. Mucha gente está sufriendo esto. Me dedico al sector nocturno y el que hayan cerrado discotecas y que digan que una discoteca es más peligrosa que un metro o cosas así, no las comparto. Porque creo que si vas a un restaurante, cuando terminas de comer, el camarero limpia y desinfecta la mesa, los cubiertos, la silla, etc. En cambio, tú vas a un hospital, al metro o autobús y te sientas en el mismo sitio que otras muchas personas más. Entonces yo creo que hay más foco en un metro o en un hospital que en un restaurante o una discoteca. Te tienes que poner la mascarilla pero hay gente que no lo hace. En las discotecas lo mismo, seguro que hay mucha gente responsable.

Tenemos que ser conscientes de que el virus existe. Daña a mucha gente y a otros no. Yo por ejemplo cuando lo cogí, que lo cogí en marzo, lo único que tuve fue olfato y gusto. Tengo un amigo que no quería salir de casa y hace poquito lo cogió y está con fiebre y encima es de riesgo. ¿Cómo ha salido [el covid]? Yo creo que es algo de interés por encima de nosotros y nosotros ni pinchamos ni cortamos en todo esto. Simplemente tenemos que aguantar y fastidiarnos. A mí en lo personal, el COVID me ha destrozado. Porque yo llevo sin generar o hacer conciertos desde febrero del año pasado. Yo necesito que las salas abran, que pueda hacer conciertos, yo quiero trabajar. Me dedico a esto y decidí dar mi vida solo para dar música. Me he buscado el guiso para poder pagar piso, para poder pagar todo y seguir viviendo.

Ilusionado y esperanzado con sus nuevos proyectos, Xriz planta cara a los problemas sociales con su música y recibiendo a cada vez más miembros que deciden unirse a su ejército de hormigas. Sus fans, quienes reciben este nombre, están dispuestos a luchar por su futuro contra viento y marea.