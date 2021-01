Hallan muerto a Iron, rapero de K-Pop, a los 29 años

Tristes noticias para la música. El joven rapero Iron ha sido hallado muerto el 25 de enero en unas extrañas condiciones.

Según la información recogida por Soompi, el de 29 años fue encontrado "sangrando e inconscientes en una zona con flores de un complejo de apartamentos en el distrito de Jung, Seúl". La noticia ha sido confirmada por la Policía a Dispatch.

En el comunicado emitido, aseguran que un guardia de seguridad les llamó y les dijo que habían encontrado a Iron. "Fue llevado de urgencia al hospital, pero falleció. En este punto, no está claro si Iron murió por suicidio o no. Estamos investigando la causa exacta de su muerte", explican.

El rapero partició en el talento show Show Me the Money emitido en Mnet. Su talento en el rap lo hizo subcampeón de la tercera edición del concurso, solo por detrás de Bobby. Aunque la vida de Iron no siempre ha estado protagonizada por la música.

Después de haber sido sentenciado en un caso de violencia de género tras supuestamente amenazar y agredir a su ex novia, también fue detenido por agredir a su compañero de piso. Se solicitó una orden de prisión preventiv "porque existía la preocupación de que el sospechosos pudiera correr o cometer un segundo delito", según las palabras recogidas por Soompi.

En las redes sociales se han podido leer mensajes de condolencias para la familia y allegados.