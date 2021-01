Laura Escanes se harta de los cometarios sobre su relación de pareja: "Santa paciencia"

Laura Escanes se lanzó ayer a responder algunas de las preguntas de sus seguidores y decidió hacerlo con uno de los formatos más utilizados por las influencers, el de verdadero o falso; un tipo de cuestionario por el que los fans de la catalana le enviaban preguntas cuya respuesta fuese únicamente 'verdadero', o 'falso'.

Entre varias cuestiones, Laura recibió varias veces preguntas sobre su actual relación con el que es su marido desde 2017, el conocido publicista y presentador de televisión Risto Mejide, por lo que decidió responder explicando que, tal y como afirmaba la aportación de uno de sus seguidores, es verdadero que su relación con Risto ya no es la de antes. Para ella, la paternidad les ha hecho mejores.

"Las relaciones (de pareja, de amistad...) cambian y evolucionan. Ser padres es un reto y descubrimos cosas el uno del otro que antes no conocíamos. Todo cambia, pero los cambios no tienen por qué ser para ir a una situación peor. Ahora nos entendemos mucho más que al principio. Y espero que en unos años pueda seguir diciendo que la relación ha cambiado, si no, qué aburrimiento ser y pensar siempre lo mismo", indicó la influencer.

Laura escanes en Instagram / Instagram - Laura Escanes

Sin ganas de ser ella misma

Pero o que ella había subido a sus redes sociales sin aparente intención de provocar reacción alguna —tal y como se pudo ver por su reacción posterior— acabó provocando un tsunami de publicaciones que no gustaron nada a Laura. La instagrammer y recién estrenada streamer no dudó en denunciar ante sus seguidores que consideraba que los medios especializados en el corazón habían sacado de contexto sus palabras en noticias que indicaban que ella había asegurado que su relación ya no era la misma cuando en realidad lo que había querido decir es que ha cambiado, pero a mejor.

Laura Escanes en Instagram. / Instagram - Laura Escanes

"¿Alguien entiende las pocas ganas que tengo de ser yo sin filtros en Instagram? Todo se saca de contexto, todo se exagera... SANTA PACIENCIA", publicó un rato después de haber subido a las redes sociales una historia en la que se sinceraba sobre la situación de su pareja después del nacimiento de su hija Roma.

Laura no se quedó contenta con subir una única historia manifestando su enfado con la prensa y continuó mostrando su malestar con mucho humor. La catalana bromeó con un vídeo en el que se mostró a sí misma entrando de puntillas en su salón para no ser escuchada por nadie en el que podía leerse "Yo entrando en Instagram para que no me la líen" y después subió una foto haciendo un gesto de meditación al que añadió un cartel de: "Y por aquí paciencia".