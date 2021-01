BTS anuncia ‘BE (Essential Edition)’: precios, fecha de lanzamiento y más info

¡Buenas noticias para los ARMY! BTS trae un nuevo proyecto bajo el brazo que podremos escuchar el próximo 19 de febrero. Se trata de BE (Essential Edition).

La agencia Big Hit Entertainment ha anunciado esta nueva versión de su álbum tras el lanzamiento de la deluxe el pasado 20 de noviembre. Aseguran que este nuevo lanzamiento llegará cargado de muchas sorpresas.

"Con BE (Essential Edition) esperamos mostrar el más profundo aprecio a los fans que han estado con BTS en su camino a hacer historia. Esperamos que BTS, junto a sus fans, sigan su destacable camino en 2021. Pedimos vuestro continuo amor e interés para BE (Essential Edition)", manifiesta el grupo.

Según ha podido recoger el portal de BTS Spain, existen diferencias notables con respecto a la versión original del álbum. Aunque incluyen las mismas canciones, parte de las fotografías del photobook son diferentes. Además, las photocards y el póster pueden serlo también.

Pero eso no es todo. "Las pegatinas que incluyen estarán pegadas al plástico protector del álbum, no a la funda directamente", explica el club de fans.

Además, si eres miembro de Weverse Shop y compras el álbum a través de dicho portal, tienes la opción de conseguir un regalo exclusivo y participar en el sorteo de un photobook exclusivo con entrevistas y firmado por el grupo.

Si quieres hacerte con el regalo, que es un tarjetero con el logo de BE y una photocard aleatoria, deberás reservar el álbum desde ya hasta el 19 de febrero. En caso de querer entrar en el sorteo, tienes hasta el 14 de febrero para hacerte con él.

LISTA DE CANCIONES DE 'BE (ESSENTIAL EDITION)' Life Goes On Fly To My Room Blue & Grey Skit Telepathy Dis-ease Stay Dynamite

¿Dónde puedes comprar BE (Essential Edition)? En España estará disponible en FNAC (37,99€), El Corte Inglés (38,99€) y Momo Store (37,60€). En tiendas online, también puedes hacerte con él en Weverse Shop, KTown4U, KpopTown, KpopMart, YesAsia y CokoDive.

BE vio la luz en noviembre de 2020. Se convirtió en el quinto álbum de estudio de su carrera, siguiendo a Map Of THe Soul: 7. Desde entonces, sus fans no han dejado de reproducirlo, aunque siempre con ganas de más y más. Por ello, la noticia del lanzamiento de este nuevo proyecto.