Bad Bunny se convierte en el artista más vendido en España en 2020 y Tusa, la canción más escuchada

Bad Bunny ha hecho historia en la lista de superventas en España al convertirse en el artista más vendido en España en 2020. El cantante puertorriqueño de trap y reggaeton se ha impuesto a artistas nacionales como David Bisbal y Pablo Alborán que le acompañan en el podio. Tusa, la canción de Karol G y Nicki Minaj ha sido el tema más escuchado del 2020.

Tanto los tres artistas mencionados como Anuel AA y J Balvin han conseguido los mismos certificados por lo que la diferencia de ventas entre todos ellos ha sido pequeña en uno de los años más difíciles para la industria musical mundial. Dani Martin, Manuel Carrasco y Beret son otros de los solista nacionales que aparecen en el Top de los 10 discos más vendidos del año junto al Tributo a Sabina de varios artistas.

El disco YHLQMDLG, el más popular del año computando ventas y escuchas, se convierte en el primer trabajo de un artista latino que encabeza las listas españolas de álbumes en lo que llevamos de siglo XXI, lo que confirma la pujanza de estos nuevos ritmos urbanos.

Después de una década en la que las preferencias de los españoles se habían decantado claramente por el pop, elevando a la primera posición de la tabla a Pablo Alborán (en seis temporadas), Alejandro Sanz (dos) y Manuel Carrasco, la sorpresa la protagoniza Bad Bunny quien a finales de febrero y a punto de cumplir 26 años, ponía en circulación su segundo elepé, YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana).

En clave internacional, Harry Styles con Fine Line, es el único artista de habla inglesa que aparece en el Top10 superando Letter to you de Bruce Springsteen que se queda en el puesto 13 y el Future Nostalgia de Dua Lipa que logra el 17º lugar.

Tusa, la canción más escuchada de España

En cuanto al Top 100 Canciones, el número 1 se lo lleva Tusa de Karol G y Nicky Minaj. La canción acumula ya 8 platinos, 7 de ellos obtenidos durante 2020. Le sigue de cerca y en la posición 2, Se iluminaba de Fred de Palma junto a Ana Mena. El podio de honor lo cierra en la posición 3 Blinding lights de The Weeknd, el mayor éxito global firmado por el artista canadiense que lanzó a finales de 2019.

En la lista, con marcado acento internacional y con canciones que han logrado permanecer varias semanas a lo largo del año, destaca C. Tangana que junto a Niño de Elche y La Húngara solo necesitó ocho semanas para lograr un triple platino con su Tú me dejaste de querer.

Bad Bunny, el rey de la lista y la música latina

Este trabajo ha sido el más escuchado en las plataformas digitales durante 2020 lo que le permite situarse en la primera posición de la lista de álbumes por delante de David Bisbal (En tus planes) y del hasta ahora imbatible Alborán, que esta vez ha tenido que conformarse con la tercera plaza con su Vértigo. Un tercer puesto más que meritorio contando que el malagueño solo tuvo tiempo de permanecer tres semanas en lista, puesto que su quinto álbum de estudio vio la luz en diciembre, mientras que Bad Bunny ha dispuesto de 43 semanas y Bisbal, que lanzó el suyo en la primera semana del año, ha permanecido en la clasificación durante las 52 semanas del año.

El furor desatado en torno a YHLQMDLG no es algo excepcional. Hasta tres trabajos más logra colocar Bad Bunny (Las que no iban a salir, El último tour del mundo y X 100Pre) entre las primeras 50 posiciones del mercado español. Pero el boom de la música latina no es solo cosa de un solo nombre sino que otros dos gigantes del reggaeton se cuelan en el Top 10. Anuel AA se aúpa hasta el cuarto puesto de los discos más vendidos/escuchados con Emmanuel, y solo una posición más abajo, en quinto lugar está J Balvin con Colores. Ozuna (puesto 18) y Camilo (que debuta en la lista en el 34) también triunfan en el mercado español.

Dani Martín, Manuel Carrasco, Beret y más solistas nacionales en el Top 50

Los puestos de privilegio en las predilecciones del público español los completan Dani Martín que alcanza un más que meritorio sexto puesto gracias a Lo que me dé la gana. Manuel Carrasco corrobora el fenómeno ya histórico de La cruz del mapa, un trabajo fechado en 2018 que todavía ahora, dos años después, sigue en séptimo lugar de la clasificación. Son 108 ya sus semanas de permanencia en la lista, un fenómeno de longevidad que pocos (Alborán, Fito y Fitipaldis, Alejandro Sanz...) han alcanzado.

En el resto de la lista de Superventas 2020 encontramos al sevillano Beret (Prisma, en el ocho), el tributo colectivo a Sabina Ni tan joven ni tan viejo (en el nueve), el regreso de Antonio Orozco (Aviónica, en la undécima plaza), el incombustible El Barrio con El danzar de las mariposas (puesto 12) o las recientes entregas de Vanesa Martín (Siete veces sí, en el 15), Aitana (que hace doblete: Spoiler en el 16 y el más reciente 11 razones en el 20)

Promusicae y el análisis del mercado discográfico

Todo ello en un 2020 especialmente complicado pero que logra repetir la radiografía ya habitual del sector desde 2014: crecimiento sostenido, estirón significativo del consumo de streaming (en su modalidad de pago y, aún de manera más acentuada, en la gratuita) y el formato físico que, aunque con caídas importantes, permanece, gracias al muy buen comportamiento de los discos de vinilo, que se anotan 23 puntos porcentuales de subida.

El streaming supera por primera vez la cifra de 50 mil millones de escuchas en nuestro país a lo largo del año, un dato muy superior al del ejercicio anterior. En la cumbre de todas estas escuchas se encuentran 15 artistas que superaron los 100 millones de reproducciones durante 2020, seguidos por 13 artistas que alcanzaron los 75 millones y un tercer grupo de 34 pasaron de los 50 millones creando un particular reinado en este top del streaming.

"Las compañías discográficas tuvieron que duplicar su esfuerzo e inversión para capear las peores previsiones del año y poder mantener el desarrollo habitual de lanzamientos de novedades discográficas como ocurre todos los viernes. No hemos cesado en nuestro empeño de conseguir éxitos y seguir generando negocio. Ha sido un año muy duro para todos, pero especialmente para la industria de la cultura y el sector de la música, que ha recibido un tremendo impacto y mermado su capacidad en ciertas áreas, como la del directo. De alguna manera, al haber podido mantener buenos resultados en el consumo de música, contribuimos a paliar un año que necesariamente tenemos que dejar atrás, y tenemos la certeza de que estas grabaciones que hoy celebramos, volverán a ser jaleadas y coreadas por la gente cuando vuelva la normalidad a nuestras vidas y regresen las giras y los directos. La música grabada es la primera piedra sobre la que se sustenta ese largo camino de la cadena de valor de la música, por lo tanto, crea muchas oportunidades y puestos de trabajo que hay que proteger e incentivar", declara Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, al presentar estos resultados.