Dabiz Muñoz estalla ante las críticas tras presentar su paella madrileña

Estamos momentos complicados para la hostelería y bien lo sabe Dabiz Muñoz que ha tenido que cerrar su restaurante de Londres y buscarse alternativas para lidiar con la pandemia. Pero lo que sigue intacta es su pasión por la cocina que sigue desarrollando en su querido DiverXO.

“13/03/2008. Allí empezó todo, Diver❌⭕️ en la calle Francisco Medrano. Soñaba con algún día estar donde estoy y nada fue gratis en todos estos años, los sueños fueron tan grandes como los sacrificios. Visualizar el objetivo y tener fe ciega en mis posibilidades fue crucial. Este 2021 tenemos muchos retos por delante, pero estoy con sueños renovados, la ilusión intacta y con el convencimiento de que lo mejor está por llegar sin ninguna duda. ❌⭕️ power!!!!”, escribía hace unos días.

Y ahí sigue, experimentando y probando combinaciones y últimamente, parece muy centrado en el arroz. “Paella Madrileña. De salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu!!!”, compartía orgulloso del resultado.

Paella polémica

Ya se sabe que cuando se habla de paella el debate está asegurado porque es un plato con muchos puristas, sobre todo, en Valencia. Su compañero de profesión, Quique Dacosta le llamaba “crack” tras ver esta paella. “Necesito comerme ese arroz ❤️”, aseguraba el actor Pepón Nieto.

Lo que está claro es que esta nueva creación culinaria no ha pasado desapercibida y ha dividido a los seguidores del chef. Son muchos los que han alabado el plato.

“Doy Fe que este tío es un escándalo ❌⭕️”.

“Qué puto genio”.

“Tiene una pinta estupenda 🤤🤤🤤 desde valencia estaría encantada en recibir un plato jajajaja”.

“Habrá alguien más talibán con la comida que los valencianos con la paella???? Una maravilla @dabizdiverxo , estratosférico, como siempre”.

“Mira que soy valenciano de pura cepa y de arroz en vena, pero reconozco cuando un arroz sale borrado y los tuyos son....meleta!!”.

No todos son tan fans de esta paella madrileña. Muchos aseguran que tiene buena pinta, pero lo de llamarle paella, uno de los platos más típicos de nuestro país, no ha gustado a todos y son muchos los que han criticado el plato de Dabiz.

“Por qué madrileña? Por los salmonetes? Por el caviar? Por el arroz? Por el jerez? Por el yuzu? 🤷🏻‍♂️”.

“Llámalo arroz con cosas”.

“Eso no es una paella, es arroz con cosas🤬😠”.

“Los de Valencia se van a mosquear 😂😂”.

“Este arroz tiene mejor aspecto que los anteriores, llámalo como quieras pero por favor paella noooo…”.

“Lo siento... No la compro!”.

“MnmmM paella Paella solo tenemos una, y es la Valenciana, esto debe de ser arroz”.

Centrado en las paellas

Estos han sido algunos de los mensajes que ha recibido. Ya anunciaba hace unos días que iba a centrarse en las paellas. “Paella valenciana. Puro Umami, arroz suelto, y lleno de sabor con textura perfecta, socarrat crujiente y dorado, carnes que se deshacen en la boca, verduras henchidas de jugo...no la recuerdo mejor. @edutorres_molinoroca Pronto paellas ❌⭕️...😛😛😛”, escribía junto a una apetitosa fotografía.

No era la primera vez. “Ya en ese momento recibía muchas críticas por llamar al plato paella valenciana. Arroz en paella de calamar de anzuelo y gambas rojas de Denia. En tres palabras: Un Jodido Escándalo. Hay gente que rebosa generosidad y talento, que maravilla de arroces tienes (yo no los conozco mejores) @edutorres_molinoroca. Me flipa la gente apasionada con lo que hace y que inyecta pasión a raudales en su negocio, en estos casos nada puede salir mal. Y me flipa más todavía seguir aprendiendo y mejorando, no hay nada tan excitante como ver la vida con ojos de niño. Seguimos 🔥❌⭕️🔥 !!!!!!”, escribía junto a otro de sus experimentos.

Respuesta a las críticas

Las redes se han llenado de críticas y él no ha dudado en contestar dejando claro que esas paellas no son de su restaurante sino creaciones de Edu Torres para Molino Roca, un local especializado de Valencia.

Aun así, había quien le contestaba recordándole que él mismo era el que había hablado de que pronto habría paellas en DiverXO. Lo que está claro es que el debate se ha centrado en un plato que siempre da que hablar.

¿Se atreverá con otra paella?