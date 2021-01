Jesús Vázquez muestra su enfado con todos aquellos que no cumplen las normas contra el Coronavirus

La pandemia del Coronavirus deja a su paso dolor y desesperación, sentimientos que se multiplican cuando salen a la luz noticias de fiestas clandestinas, aglomeraciones o gente que incumple las medidas de seguridad. Acabar con el virus nos incumbe a todos y, sin duda, lo mínimo que podemos hacer es cumplir con las medidas establecidas por Sanidad.

Jesús Vázquez ha sido el último en mostrar su hartazgo ante la gente que no cumple con las reglas y se comporta como si el problema no fuera con ellos. "A tod@s los que andáis por ahí saltándoos las normas y haciendo lo que os da la gana como si esto no fuera con vosotros, quiero deciros que estoy cansado y asqueado de veros haciendo el RIDÍCULO en vuestras fiestas, mientras otros luchan por salvar vidas o simplemente contribuyen a frenar el contagio cumpliendo las normas.", escribía el presentador en su cuenta de Instagram junto con una dura imagen de El País en la que aparece un paciente entrando en la ambulancia.

Y es que, en efecto, todos estamos cansados y confundidos con las normativas, pero debemos cumplirlas por respeto a todos los sanitarios que se desviven por cuidarnos. "Nosotros también estamos cansados de las restricciones, o qué os creéis que sólo sois vosotros? Que a los demás no nos gusta ir de fiesta? Pero aguantamos. Por responsabilidad. Por solidaridad. Por patriotismo . Cumplimos con nuestro deber ciudadano. Y sabéis qué? Que estamos hartos de veros poniendo en riesgo a todos y va siendo hora de empezar a decíroslo", continuaba Vázquez enfadado.

El presentador continuaba preguntándose dónde se había quedado la empatía de las personas y es que, está en nuestras manos ayudar a salvar vidas. "Aún estáis a tiempo de echar una mano para acabar cuanto antes con esto. No paséis a la historia como aquellos desgraciados, irresponsables, egoístas e indeseables que nos perjudicaron a todos por otra copa, otro bailecito, un ratito de fiesta más. No estamos para fiestas. Dejaos de gilipolleces y arrimad el hombro. Por favor, cumplamos las normas!, concluía el presentador

Esta reflexión de Jesús Vázquez ha sido muy aplaudida por todos los seguidores del presentador, quienes la mayoría pedían que eran necesarios mensajes como este para concienciar a la gente de la gravedad de la situación