Iker Jiménez consolida ‘Horizonte’ como una alternativa informativa sobre la pandemia

J. F. Martel acertó al escribir en Vindicación del arte en la era del artificio que hay una sola cosa capaz de comunicar más eficazmente que ningún otro medio: la extrañeza de lo real. Iker Jiménez conoce cuáles son las normas de ese juego, y como un chamán de la información o un genio clarividente es capaz de agarrar esos temas reales pero extraños, más bien insólitos, que caldean la actualidad –muchos potenciados por el fenómeno de las redes sociales– y exprimirlos hábilmente en sus programas para atraer a ese público desencantado con los noticiarios políticamente comprometidos que siempre tratan los mismos temas desde sesgos ideológicos cada vez más manidos.

Primero fue Milenio 3. Luego, Cuarto Milenio, que sigue en activo. Durante la pandemia arrancó La estirpe de los libres. Hoy lidera audiencias con Horizonte mientras que reúne a miles de seguidores todas las semanas en Milenio Live. Sus programas son una brisa de aire fresco, de libertad, en un tiempo en el que contradecir las corrientes de pensamiento generalistas puede conducir al ostracismo. No para de recordarlo. Su mayor logro reside en reunir a voces heterogéneas –no hay dos pensamientos más diferentes que el de Antonio Miguel Carmona y Jano García– y tratar, con polos enfrentados, pero siempre desde el respeto, los temas más candentes de la actualidad. Eso sí: siempre en libertad, su palabra preferida.

El Horizonte de ayer se distanció en su primera parte del coronavirus y de las teorías en torno al asalto al Capitolio en Estados Unidos y trató uno de los temas más virales de la semana: la "huida" de El Rubius a Andorra para pagar menos impuestos. A su lado estaban Jordi Wild y RoEnLaRed, dos de los youtubers más exitosos del país, quienes explicaron cómo es la enorme presión fiscal que padecen los emprendedores y la alta carga impositiva que sufren los autónomos. Ellos consideran lógico que algunos grandes rostros del entretenimiento online decidan migrar a otros países.

Desde 2016 muchos youtubers españoles se han trasladado a vivir a Andorra, un país en que la carga fiscal es mucho menor #Horizonte pic.twitter.com/B2cGpCLc13 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 27, 2021

Al fin y al cabo, argumentan, se trata de una decisión personal que no tiene nada de ilegal. Igual que Rafa Nadal decide pagar impuestos en España, como recuerda Antonio Carmona, ellos deciden no hacerlo para ahorrar más dinero a fin de mes. Andorra no es un paraíso fiscal, sino un país con una presión fiscal diferente. Hay un matiz. Por tanto, sus colaboradores consideran que irse es más bien una decisión ética o moral que corresponde al terreno de las creencias y valoraciones personales. El exdiputado socialista también recordó que muchas empresas del IBEX35 o derivadas ni siquiera cotizan en España. ¿Sobre quién debemos poner el foco?

Por su parte Jano García, uno de los pensadores más críticos con el comportamiento de la masa social, coincidió en que no se puede criminalizar a nadie por desear pagar menos en un sistema impositivo con una alta presión fiscal. Además, hizo una comparativa entre España y Singapur, donde viven 6 millones de personas y han conseguido reducir su número de muertes por coronavirus a menos de 100. El país asiático, antigua colonia británica, goza de uno de los mejores sistemas educativos del mundo y un sistema sanitario ejemplar, y sus impuestos no son precisamente altos. Algo, quizás, estamos haciendo mal.

La pandemia se encuentra en su peor momento

El siguiente bloque del programa, como es ya costumbre, estuvo centrado en el denominado Informe Covid, el estado en el que se encuentra la pandemia. Las noticias, como apuntan todos los indicadores, son aterradoras. El número de personas infectadas por millón de habitantes ya roza los 1.000 puntos, muy lejos de los 25 que deseaban las autoridades. Los muertos se acumulan en bloques de 400 diarios. Los contagios ascienden a más 40.000 diarios. ¿Qué está pasando?

El primer tema de la noche osciló en torno a la polémica decisión de permitir que las personas infectadas puedan ir a votar a las elecciones catalanas. "Es asombroso. A qué hemos llegado. En la primera ola hemos visto a gente a la que le hemos impedido ver a sus familiares cuando se estaban muriendo. Dejamos que 90.000 compatriotas mueran sin tener a nadie a su lado... ¿Ahora vamos a dejar que la gente pueda ir a votar infectada? ¿Que se pueda ir a un mítin político? ¡Por favor!", estalló el doctor César Carballo, un habitual de Horizonte. "La gestión ha sido absolutamente nefasta".

"Uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos...y esto es relativamente sencillo hacerlo día a día. Toca cambiar el estilo de vida." #Horizonte pic.twitter.com/eM0rK7Q1ty — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 28, 2021

"Cuesta creerlo", reafirma el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, quien señala que si esta norma estaba destinada a no prohibir el legítimo derecho de la gente a votar, el remedio podría ser peor que la enfermedad: "Si sigue en vigor va a votar menos gente. ¿Quién va a ejercer el derecho a voto en estas condiciones? Perdemos el norte", matiza. "Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que ser prudentes. Hay que exigir a la gente que sea responsable individualmente. Si los políticos no lo hacen, debe hacerlo la gente, porque se están poniendo por delante de la salud de la población otros intereses".

Pablo Fuente, el hombre de los datos de Horizonte, quien se ha convertido en una de las voces más importantes de la pandemia a nivel informativo, también se posiciona: "¿Estamos permitiendo a la gente ir a votar cuando en el propio informe del Minsiterio de Sanidad lo prohíbe?". La pregunta es, desde luego, inquietante.

El doctor Gaona dio el contrapunto más radical de la velada: "Es tan insólito que para completar la historia yo pensé que era fake news. ¿Cómo es posible que en plena pandemia [...] alguien tenga una idea tan peregrina como para mandar a los mayores a votar, pero no solo eso, sino a los infectados que están exultantes de virus... Es algo insólito, distópico, digno de los Monty Python". Y añade: "La parte positiva es que vamos a ir alcanzando la inmunidad de grupo, y lo digo con cierto humor negro".

Sobre las nuevas variantes de coronavirus, que ya se cuentan a puñados, también alertan: "No hemos sido proactivos. No hemos tomado medidas para frenar las olas. Ahora la pregunta es: ¿Habrá cuartas olas? ¿Quintas olas? ¿Sextas olas?". Son palabras del doctor Kaled Safadi, director general del grupo Safadi. "La gente está muy cansada y necesita una válvula de escape. Está cansada de la situación porque no se ve fin, y no va a haber un fin hasta que no tomamos medidas preventivas para parar el problema. Llevamos un año... y más que llevaremos". Sus medidas son claras: "Yo cancelaría todos los vuelos con Brasil. No asumiría ese riesgo".

Aunque las aulas confinadas han aumentado un 71% tras las vacaciones de Navidad, las autoridades no prevén un cierre de los colegios #Horizonte pic.twitter.com/bNebUoLg2r — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 28, 2021

Premio de Honor al Mejor Comunicador

Todos dieron su opinión. Algunos no estaban de acuerdo con los demás y se expresaron en total libertad, convirtiendo al programa de Iker Jménez, otra vez, en trending topic en Twiter. Al acabar el programa la mayoría de sus seguidores agradecieron un encuentro objetivo, directo y "sin anestesia", claro con los datos y crítico con todo lo que se hace mal, sin distinciones ideológicas ni políticas. Ese es uno de los motivos por los que Horizonte se ha afianzado como uno de los espacios informativos alternativos más importantes del panorama televisivo de nuestro país.

No en vano esta semana el periodista recibió el Premio de Honor al Mejor Comunicador de Radio y TV en el Área de Programas Divulgativos e Investigación 2021, galardón que suma a las dos Antenas de Oro y un Premio Ondas que ya atesora. Sus producciones gustarán más o gustarán menos. Algunos lo tacharán de sensacionalista; otros, de vendido. Un tercer bloque exclamará con estrafalarios aspavientos que es un ultraderechista conspiranoico. O un progre. El resto dirá que lo que él hace no es periodismo porque viene del misterio. Que Cuarto Milenio no es serio. Que a veces se ha equivocado. Sin embargo, si cometer algún error o no estar comprometido ideológicamente es la vara de medir para acabar con el prestigio de un medio de comunicación, no quedaría ninguno en pie.

Horizonte es un espacio de encuentro entre voces críticas en el que cada uno puede dar su opinión desde el respeto y la moderación, lo que permite que sus seguidores, muchos miembros de la tribu milenaria, puedan sacar conclusiones sin necesidad de ser manipulados por espurios intereses ideológicos. Para muchos un espacio de libertad, en un faro en la tiniebla que otea el horizonte. Y eso, en los tiempos que corren, tiene un gran valor.