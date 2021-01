‘Instant Karma!’ o el relato de un día en la vida de John Lennon

Cuando John Lennon se despertó aquella mañana del 27 de Enero de 1970, en su casa de Tittenhurst Park, la idea del ‘karma’ le rondaba la cabeza. Se sentó al piano y en una hora Instant Karma! (We all shine on) estaba terminada. Temeroso de olvidarla la tocó una y otra vez. Y entonces se preguntó '¿por qué no grabarla también?’. Dicho y hecho. George Harrison o Phil Spector le ayudaron a rematarla aquel mismo día en Abbey Road. Aquello, disparó a los Beatles a la casilla de salida.

Lennon se jactaba algún tiempo después afirmando: “La escribí para el desayuno, la grabé para la comida y la publicamos para la cena”. Exageró un poco. Al menos en lo que se refiere a la cena. Instant Karma no se publicó realmente hasta 10 días después, el 7 de Febrero. No obstante, sí ha pasado a la historia como una de las canciones pop más rápidamente compuestas y publicadas. Máxime teniendo en cuenta que en esa época era algo poco habitual.

El origen: una conversación en Dinamarca

La idea de Instant Karma! nació en Dinamarca. John y Yoko acababan de regresar de un viaje de casi un mes a la ciudad danesa de Aalborg. Habían ido a visitar a Kyoko, la hija de Ono con Tony Cox, su segundo marido. En una de las muchas conversaciones mantenidas durante esos días por Lennon, Ono, Cox y su mujer Melinde Kendall, surgió la idea del ‘karma’: tus acciones tienen efecto en tu vida. Las buenas y las malas. Las primeras repercuten de forma positiva y las otras de forma negativa.

El concepto acuñado por Lennon, “Karma Instantáneo”, hace referencia una rendición de cuentas más inmediata. Tus actos influyen en el momento, no a lo largo de tu vida o ‘en la otra vida’. “Se me ocurrió que el karma es instantáneo… realmente es una reacción a lo que haces ahora”, le contaría posteriormente Lennon al escritor americano David Sheff.

Y con ese pensamiento se despertó John aquel 27 de Enero de hace ahora 51 años. Quería convertirlo en canción. La unificación de la humanidad para luchar contra el mal necesitaba un himno. Y todo fue rodando de forma espontánea e imprevista. Después de que Lennon escribiera la canción tuvo una certeza: "Sabía que era un éxito". Y actuó en consecuencia. Así contaba lo ocurrido aquel día en la revista Rolling Stone: “La escribí por la mañana al piano. Fui a la oficina y la canté muchas veces. Y entonces dije ‘Demonios, vamos a hacerla’ y reservamos estudio, y vino Phil, y me dijo ‘¿cómo la quieres?’ y respondí ‘Ya sabes, años 50’s’. Y dijo ‘de acuerdo’, y boom, la hice en unas tres horas o algo así. La canté y él la reprodujo y ahí estaba. La única pega que puse fue que quería un poco más de graves, eso es todo; y nos fuimos”.

Phil Spector, una inesperada aparición

En ese breve relato, John solo menciona a Phil Spector, pero hubo más protagonistas que hicieron posible Instant Karma! (We all shine on). Uno de ellos, su amigo George Harrison, fue quien realmente reclutó al recientemente fallecido productor y le pidió que lo preparara todo para poder grabar tan rápida y profesionalmente como fuera posible. El guitarrista de los Beatles recordaba: “John me telefoneó una mañana y dijo ‘He escrito este tema y voy a grabarlo esta noche para tenerlo listo y que salga mañana… así que allí estuve. Dije ‘Ok, te veré en la ciudad’. Y llegué a la ciudad y le dije a Phil (Spector) ‘¿Por qué no vienes a la sesión?’. Éramos solo cuatro personas: John al piano, yo a la guitarra acústica, Klaus Voormann al bajo y Alan White a la batería. Grabamos la canción y la sacamos esa semana, mezclada – al instante – por Phil Spector”.

Así, el sonido de Instant Karma, el famoso Wall of Sound, se debe a la aparición (inesperada por parte de Lennon) de Phil Spector en los estudios Abbey Road. A John le fascinó el resultado: “De repente, estábamos en la habitación y escuchamos lo que había hecho”, dijo Lennon después. “Era fantástico. Sonaba como si hubiera 50 personas tocando”.

Coros improvisados de gente que salía de la discoteca

Había más de cuatro personas. En los créditos de la canción también figura Billy Preston al órgano o Yoko Ono, Allen Klein y otros… haciendo coros. Los ‘otros’ a los que se hace referencia, fueron una nueva improvisación en todo el proceso. Lo relataba Preston: “John quería que hubiera alguien que hiciera los coros, así que cogí su Rolls Royce con Mal Evans y fuimos a las discotecas y se lo pedimos a todo el mundo ‘¡venga, venid!’. Nos lo pasamos genial”.

Por su parte, Alan White explicaba: “Esa gente debía haber pasado la noche bebiendo. Vinieron y yo pensé ‘esto va a ser un desastre total’… y salió a la primera. Nos miramos unos a otros y no lo podíamos creer. Ahí estaban todos cantando en tiempo y tono. Lo hicimos en una hora. Aquello, también, fue algo muy instantáneo de Instant Karma!”.

Instant Karma! marcó el fin de The Beatles

Eran días turbulentos para los Beatles. Buena parte de 1969 habían estado debatiendo si seguían o no, abandonando sesiones de grabación que acababan de empezar y cancelando planes para sus primeras actuaciones en más de tres años. Las fisuras en el seno de la banda se habían convertido en abismos.

Lennon ya había manifestado en privado su deseo de marcharse, pero el lanzamiento de Instant Karma!, marcó el fin de The Beatles y el comienzo de John Lennon como artista en solitario.

Uno de los mayores éxitos de Lennon

Instant Karma! fue el tercer single de Lennon bajo el estandarte de Plastic Ono Band, después de Give peace a chance y Cold turkey (de 1969). Se publicó el 6 de Febrero de 1970 en Reino Unido y rápidamente se situó en el nº 5 de las listas. Cuando la canción alcanzó el millón de copias vendidas, John se convirtió en el primer Beatle que lograba esa cifra. Es uno de los mayores éxitos de Lennon.