Las colaboradoras de ‘Sálvame’ dan su opinión sobre el cambio de look de su compañera Laura Fa

Estamos más que acostumbrados a ver cambios de look entre los colaboradores de Sálvame, pero no por eso dejan de llamarnos la atención. El último ha sido el de Laura Fa que se ha cortado el pelo y ha cambiado de color.

Ha sustituido su larga melena castaña por un corte mucho más moderno y tendencia, un long bob con mechas melting. “Pues me encanta el new look y creo que a vosotros también!!! Gracias por los mensajes!!!”, agradecía en redes por la acogida que ha tenido este cambio estilístico.

Algunas de sus compañeras de programa no han dudado en dar su opinión y parece que el veredicto es unánime.

Nuria Martín: LAURAAAA! M’encanta!

Marta López: Que guapa!!😍

Carlota Corredera: Guapísimaaaaaaaa

Gemma López: Guapaaaaa

Seguro que con estos piropazos ha subido la autoestima de la periodista que en los últimos días ha pasado por momentos complicados en el programa tras ser expulsada de plató por el director del programa.

Momentos complicados

Fue la semana pasada cuando se estaba debatiendo el tema de las joyas de Belén Esteban y Anabel Pantoja que sigue creando discusiones y generando lágrimas entre ellas como pudimos comprobar en el programa de ayer.

Laura Fa fue una de las que no se calló y señaló un culpable en el enfado de la princesa del pueblo con la sobrina de Isabel Pantoja. “Yo creo que no es Lydia (Lozano), pero sí hay alguien que ha envenenado a Belén, pero no voy a decir el nombre”, aseguraba.

Tras la insistencia de Jorge Javier Vázquez acabó desvelando ese nombre. "En todo caso, si alguien le ha inflado un poco la cabeza a Belén ha sido Alberto (Díaz)", confesó generando un gran enfado en el director del programa que terminó echándola de plató.

Finalmente volvió, aunque le costó dejar las lágrimas atrás y concentrarse en el programa. No sabemos si esos duros momentos han influido en su decisión de cambiar de look, pero lo cierto es que ha sido todo un acierto.