Eva B nos cuenta cómo surgió el videoclip de ‘Frío y calor’

Eva B se ha convertido en una de las artistas revelación de la temporada. La joven, a la que conocimos gracias a Operación Triunfo 2020, ha visto cómo ha cambiado su vida en tan solo un año. Tras su paso por el programa de TVE, la artista puede dedicarse profesionalmente a su gran pasión: la música.

Eva ha ido definiendo su sonido desde que salió de la academia. Aunque su primer single, Dumb (grabado durante el concurso), fue en inglés, la artista se pasó en español en AMERICA y en El mundo entero.

Ahora, continuando esta estela, Eva lanza su cuarto single de estudio: Frío y calor. Este miércoles, 27 de enero, los fans de la seguidora han podido escuchar por fin el resultado final.

Para la ocasión, la joven ha apostado por un sonido pop donde la producción vuelve a estar de lo más cuidada. Pero si hay algo que nos ha llamado la atención ha sido el divertido y escalofriante videoclip que ha guionizado y protagonizado. Y es que la joven es una auténtica fan de las películas de terror.

Con motivo del lanzamiento de este nuevo single, Eva B nos ha contado algunos de los secretos del videoclip Frío y calor. Además, nos ha contado cómo se le ocurrió la idea del videoclip.

Desde cómo se le ocurrió la idea original hasta por qué ha decidido ponerse detrás de las cámaras.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Frío y calor, tu cuarto single (si contamos Dumb), ¿cómo surgió?

Eva (E): Me encerré un día en mi cuarto, cogí el ukelele y empecé a tocar todos los acordes que nunca tocaba. Salió entonces entera.

P: Tengo que dar la enhorabuena por el videoclip. El guion es tuyo, ¿en qué te inspiraste?

E: Yo siempre he querido hacer los guiones de mis propios videoclips. Es algo que llevo muy adentro desde que era muy pequeña, ya que me he dedicado al teatro y estaba estudiando arte dramático. Obviamente todo lo que tenga que ver con el cine y con el tratro es maravilloso para mí. Hacer mis propios guiones es algo que me gusta. El terror es un género que me gusta desde que era pequeña. Un buen Hitchcock me encanta. Tenía que hacer algo de terror evidentemente y me surgió la idea de la nada.

P: Al final, ¿el chico del videoclip está muerto realmente o son alucinaciones?

E: Bueno, eso lo dejaré para la imaginación de la gente (ríe). A lo mejor no estaba muerto.

P: ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal como en el videoclip?

E: Como esa experiencia no, pero alguna he tenido, aunque muy chorras. A mí lo más paranormal que me ha pasado es que una vez se encendió el secador sin que yo lo tocara.

P: ¿Te ves en un futuro dedicándote a ser guionista?

E: Al cien por cien. Me gustaría ser directora, actriz y guionista de mis propias películas

El videoclip de Frío y calor ya está disponible