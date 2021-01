Calamaro, Luz, HDS, El Canto del Loco, Alborán… Clásicos del pop-rock español que fueron Nº1 tal día como hoy

Uno de los momentos más esperados cada sábado en #Del40al1CocaCola es cuando Tony Aguilar desempolva viejos éxitos que fueron número uno en la semana en curso. El repaso comienza en esta ocasión con Tabú, el sorprendente dúo de Pablo Alborán y Ava Max, que llegó a lo más alto la última semana de enero del año pasado, 2020. Y hace cinco años, regresaba a la posición de honor Justin Bieber con Sorry.

En 2011, la canción que lideró el chart de LOS40 por estas fechas fue The time (dirty bit), de The Black Eyed Peas. Estaba incluida en el sexto álbum del colectivo, The beginning, contenía retazos de The time of my life (de la película Dirty dancing) y llegó al número uno en las listas de ventas de varios países de Europa, entre ellos Reino Unido, Alemania, Italia y España.

Nadie movió esta semana, en 2006, a El Canto del Loco con Volverá, que repetía en primera posición. Y hace 20 años, otro grande de la música en español, Andrés Calamaro, llevó a la cúspide de la lista su tema El salmón. Era el single estrella de un proyecto ambiciosísimo: un disco quíntuple también titulado El salmón.

La exquisita Luz Casal fue número uno a finales de enero de 1996 con Lo eres todo, balada escrita por Carmen Santajona y Gloria Van Aerssen, componentes del legendario dúo Vainica Doble, y que obtuvo el Premio Ondas a la Mejor Canción aquel año. En el polo opuesto del espectro sonoro, el rock potente de Héroes del Silencio accedió a la primera plaza hace 30 años, en 1991, con Entre dos tierras, uno de sus primeros éxitos (se editó también en Alemania, donde dio lugar a un robusto fenómeno fan) y puede que su gran himno.