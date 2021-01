Rafa Mora y Macarena Millán y sus primeros roces: ¿Acabará pasando factura a su relación su paso por ‘Solos’?

Habíamos visto pasar por la casa de Solo/a a una primera Anabel Pantoja que duró un telediario porque no pudo soportar la presión de estar sola tanto tiempo. Luego hemos ido viendo a Gianmarco Onestini, Sofía Suescun o Maite Galdeano. Pero Mediaset decidió dar una vuelta de tuerca al formato que se emite en MiTele Plus y pasó a dejar entrar a su primera pareja del reality: Rafa Mora y Macarena Millán. El primero al que se enfrentan juntos.

Hemos seguido su historia en televisión con sus partes buenas y las no tan buenas y ahora, parece que vamos a descubrir más detalles de cómo es su vida en común. De momento, ya han tenido sus primeros roces y algunos ya apuntan a que podrían vivir otra de sus grandes crisis en este programa o, incluso, terminar con su relación.

Pero no vamos a ponernos catastrofistas, de momentos vamos a analizar los momentos más destacados que han vivido, de momento, dentro de esa minúscula casa que no tiene ni dormitorio. Duermen en el sofá cama del salón. Primer inconveniente que encontraron nada más entrar.

🔴ATENTOS🔴 ¡¡Esta tarde Macarena y Rafa Mora entran en el Pisito de #Solos ¿Soportarán la convivencia en los 45 metros cuadrados? 🤭 ¡¡No te pierdas su entrada que estará llena de sorpresas esta tarde!! pic.twitter.com/jbb46qkklY — Solos (@solosmitele) January 25, 2021

#La llegada

Entrar en un reality siempre supone una aventura porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Rafa y Macarena decidieron entrar en la casa de Solos y no podían imaginarse que el espacio en el que iban a tener que convivir era tan reducido. Nada más entrar, el colaborador de Sálvame se quedó con el picaporte en la mano, ¿mal presagio de lo que está por llegar? Esperemos que su relación no queda igual de rota.

#Primera bronca

La primera discusión de la pareja no se hizo esperar. En su primera mañana, Macarena puso el despertador a las 9 de la mañana para dar una clase de fitness. Cuando sonó no tenía muchas ganas de levantarse y no lo hizo. Se le echó el tiempo encima y le pidió a su chico que mientras ella se arreglaba, fuera cerrando el sofá cama para tener más espacio para su clase.

A él no le gustó lo que había hecho y se lo echó en cara. “No me puedo volver a dormir y me fastidias a mí, te lo digo en serio, gordita. Parece una tontería, pero molesta", le reprochaba por no haberse levantado a tiempo.

#Fantasías

Pero no todo han sido momentos tensos, también han tenido ratos de relax y risas. Tuvieron que someterse a un test de preguntas íntimas y una de ellas tenía que ver con la chica con la que Macarena tendría algo. No dudó en contestar que Melyssa Pinto, la ex concursante de la segunda edición de La isla de las tentaciones.

“¿Ah sí? Os montaríais ahí... ¿las dos juntas? Si ya el día que salimos juntos vi ahí un rollo raro", escuchábamos decir a Rafa sin dar muchos detalles, pero insinuando que habían tenido un comportamiento muy cariño. “No, es broma, es una tía encantadora. Espectacular", terminaba aclarando.

#Depilación accidentada

No hay cosa que le guste más a Rafa que lucir cuerpazo y, además, hacerlo en condiciones. Eso requiere estar siempre bien depilado y le pidió a su chica que le ayudara en las partes más incómodas.

“'¡Ay! ¿Qué haces? Mira, me has pegado un 'bocao'. ¿Me has hecho sangre? Que he notado que me has hecho daño, quita. Esas zonas las tengo que hacer con cuidado...", le recriminaba.

#Recuerdos del pasado

Otra de las pruebas ha hecho que tuvieran que hablar de su vida. Una de las preguntas hacia Rafa le hacía hablar de su mejor momento en televisión que, para él, era su llegada al medio.

“Cuando mi madre me dejó 80 euros para echar gasolina para venir a hacer el casting”, contaba visiblemente emocionado. “La verdad es que fue la mejor inversión de mi vida. Luego se lo devolví agradecido siempre porque ni en mi mejor sueño”, admitió, agradecido con lo que ha supuesto su llegada a la tele.

#A vueltas con la infidelidad

Rafa Mora y Macarena Millán sufrieron su mayor crisis cuando ella le fue infiel. Todos fuimos partícipes de la ruptura y posterior reconciliación de la pareja. El programa le ha vuelto a sacar el tema.

“A día de hoy estoy tan orgullo de que nos hayamos dado una oportunidad que me la sopla esto”, aseguraba con rotundidad el valenciano. No le hizo gracia la pregunta, pero es consciente de dónde está. “Esto es un juego, no vamos a hacer un drama”, reflexionaba.

Llevan poco más de 48 horas y ya han vivido un gran abanico de emociones. ¿Serán capaces de soportarlo sin que les afecte como pareja?