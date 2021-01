Diego Arrabal manda un mensaje preocupante desde el hospital donde permanece ingresado por coronavirus

El fotógrafo Diego Arrabal lleva más o menos dos semanas luchando contra el coronavirus. Eso ha provocado que las dos últimas semanas no le hayamos visto dando cera en Viva la vida, el programa donde es colaborador.

Ya este fin de semana Emma García, la presentadora del programa le mandaba un cariño mensaje para darle ánimos y trasladarle el cariño de todos sus compañeros que no dudaron en darle un aplauso de apoyo.

“Nuestro querido compañero Diego Arrabal, sé que nos está viendo, supongo que no le importa que lo diga, está con covid, está ingresado. Estamos todos con él, está todo controlado. Te mandamos todo el cariño del mundo, no sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos. Recibe un abrazo de todos tus compañeros y seguidores. Lo vas a lograr”, expresaba Emma.

Este mismo martes, era Arrabal el que daba señales desde el hospital a través de sus stories. "Yo te daría los buenos días martes... Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más, muchos días", escribía junto a la imagen de una de las máquinas que le acompañan desde hace días.

Pidiendo prudencia

También en redes mandaba un mensaje para pedir precaución y prudencia. “Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma", aseguraba a comienzo de semana.

"Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme. Pero ahora me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?", se preguntaba reflexionando sobre su manera de actuar antes de acabar contagiado.

Diego Arrabal ha colgado esto en su Instagram..., ojalá todos luchásemos por no contagiarnos, mejor nos iría.



Ánimo, Diego. pic.twitter.com/d2hkQ9B2hP — Sonia Twin (@Soniatwin72) January 22, 2021

Este martes también mandaba un mensaje a través de twitter con ese sarcasmo que le caracteriza: "Sigo ingresado. Que tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno”.

Compañeros como Rosa Villacastín le pedían que se cuidase. “Ahora lo importante es que te cuides, que sigamos confiando en nuestros sanitarios. Bs”, escribía la periodista.