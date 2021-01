Juego de Tronos podría tener un nuevo spin-off en HBO Max

HBO ha convertido Juego de Tronos en su producto estrella. La compañía ya prepara la precuela House of the Dragon con Olivia Cooke, Emma D'Arcy y Matt Smith y está a punto de abrir un parque temático inspirado en el universo de Poniente. Pero ahora, además, según señalan fuentes cercanas a The Hollywood Reporter, quieren grabar una nueva serie en formato animado y a modo de spin-off que amplíe la historia de George R. R. Martin.

Este proyecto todavía está en el aire y no tiene confirmación, pero no nos extrañaría que dentro de unas semanas HBO y WarnerMedia den luz verde al proyecto. Juego de Tronos es una de las franquicias más rentables de la historia de la televisión reciente, y a pesar de su polémico (y terrible) desenlace, sigue generando una gran expectación y ha conseguido que la empresa se embolse unos 2.000 millones de dólares tras sus ocho temporadas.

Tal y como añade THR, HBO y WarnerMedia ya han contactado a varios guionistas para ponerse con los preparativos de la historia, de la que aún no han trascendido datos, aunque todo apunta a que será un spin-off centrado en alguna de las múltiples subtramas o personajes icónicos que poblaron los Siete Reinos. La diferencia con el resto de producciones de GoT es que esta será íntegramente animada, dejando atrás el live-action y abriendo nuevos caminos creativos. Además, se estrenará en exclusiva en HBO Max, plataforma que llegará a España a lo largo de 2021.

Star Wars vs. Juego de Tronos

Esta noticia aterriza tan solo un mes después de conocer la ambiciosa estrategia de Disney de cara a los próximos años. La Casa del Ratón quiere expandir de forma mastodóntica el universo Star Wars a través de una decena de producciones que incluyen películas y series expansivas entre precuelas, spin-offs y secuelas. Que The Mandalorian haya arrasado entre los fans más puristas de la franquicia ha dado esperanzas a Disney para convertir la idea de George Lucas en su próximo buque insignia. Que tiemblen Los Vengadores.

En una hipotética respuesta de ver quién da más, HBO Max ha anunció hace tan solo unos días que está desarrollando –en una fase muy temprana– una nueva idea para recuperar el universo de Harry Potter con una nueva película. La idea es completamente embrionaria y aún no tiene trama, pero nos hace entender que Home Box Office y Warner están apostando cada vez más fuerte por el contenido en streaming y pretenden hacerle sombra a Netflix y Disney.