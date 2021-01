Brigitte Bardot estalla: del “COVID es bueno” al “estoy a favor de un gobierno autoritario”

Brigitte Bardot se acaba de marcar una de las declaraciones más polémicas de lo que va de año. La actriz francesa, musa de H. G. Clouzot y Jean-Luc Godard e icono de la irreverente nouvelle vague francesa en los años 60, ha estallado contra todo y todos: la pandemia, los gobiernos, la gente, los inmigrantes. Todo. A sus 86 años, ya no tiene nada que perder. Va sin filtros y se nota.

"Creo que el coronavirus y otras epidemias van a restaurar un Nuevo Orden Mundial", explicó en declaraciones recogidas por el medio italiano Oggi. "Cuando los 5 mil millones de personas que estemos en la Tierra nos hayamos ido, la naturaleza recuperará sus derechos", arranca la veterana actriz.

Preguntada por su opinión sobre la pandemia, Brigitte Bardot ha sido clara, y he aquí uno de los núcleos de su polémica: "Este virus es bueno. Es una especie de autorregulación de la población que no podemos controlar". Charles Darwin y su selección natural estarían orgullosos, aunque evidentemente las palabras de Bardot no han sentado demasiado bien entre ciertos sectores, que consideran sus palabras "desafortunadas".

La actriz y activista de los derechos de los animales Brigitte Bardot acude a un evento celebrado en septiembre de 2007 / Gamma-Rapho vía Getty Images / Gilles Bassignac

Además, la actriz, una ecologista reconocida además de activista por los derechos de los animales a pesar de sus ideas sociales alineadas con la extrema derecha, generalmente opuesta a este tipo de movimientos, ha rematado la faena diciendo que la solución a la crisis es establecer "gobiernos autoritarios" que sean capaces de "poner orden en el lío que vivimos".

Después ha pasado a criticar al gobierno de Emmanuel Macron en Francia y a señalar con el dedo a los inmigrantes, a los que, según ella, van destinadas las ayudas del ejectuivo, y de quienenes ha dicho que vienen a "atacarnos". Cuando el periodista le ha recordado que una vez fue condenada por incitar al odio con unas declaraciones semejantes, Bardot ha respondido con cierto cinismo y desaire: "Me da igual. Que me condenen. Sería divertido ir a la cárcel".