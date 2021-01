BTS, C. Tangana, Ana Mena, Dani Martín: reñida competencia por el Nº1 este sábado

Este sábado, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el programa musical con más oyentes del fin de semana regresa dispuesto a llenar la mañana de “paz y amor”, como dice Tony Aguilar. El argumento principal —que no el único— será repasar la nueva lista de LOS40, encabezada a día de hoy por C. Tangana con Tú me dejaste de querer (tema en el que se acompaña de El Niño de Elche y La Húngara). Es la primera ocasión que El Madrileño se sube a lo más alto del chart, y una vez que lo ha logrado, va a resultar difícil desalojarlo de ahí.

Tendrá que defender el liderato del empuje de las canciones que le preceden. Entre ellas, hay que destacar A un paso de la luna, de Ana Mena y Rocco Hunt (#2), Dynamite, de BTS (#3) y Mi religión, de Nil Moliner (#4), que ya han sido número uno. Les siguen tres que aún no han alcanzado la primera posición y que también parten como favoritas: Portales, de Dani Martín (#5), Mood, de 24kGoldn con Iann Dior (#6) y Diamonds, de Sam Smith (#7).

A lo largo de las cuatro horas de programa también sabremos si Olivia Rodrigo, candidata de la semana, logra debutar en la lista con Drivers license, single que está arrasando en todo el mundo. Ya estáis apoyándola con el HT #MiVoto40 en Twitter, pero solo cuando hayamos hecho recuento de votos sabremos si tendrá un hueco en el ránking.

En cuanto a las secciones fijas, el Voto VIP correrá a cargo de la mexicana Danna Paola, quien acaba de ser número uno de la lista con Santería, junto a Lola Índigo y Denise Rosenthal. En La Máquina del Tiempo recordaremos canciones que triunfaron en LOS40 un fin de semana como este en el pasado.

No nos conformamos con que estéis al otro lado, sino que queremos que participéis. Podéis hacerlo optando a uno de los dos packs de iPhone 12 PRO y PlayStation 5 que una semana más sortearmos. O votando en antena por vuestra canción favorita de la lista, para lo cual hay que llamar al 902 39 40 40. A cambio regalaremos la peli La sirenita, otro gran clásico de Disney para disfrutar en familia.

Y habrá más cosas…, que no podemos contaros y que descubriréis si os conectáis desde las 10 de la mañana (9 en Canarias). ¡Ahí queremos veros, familia!