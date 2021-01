Vania Millán graba un vídeo para explicar cómo se siente tras compartir sus problemas para quedarse embarazada

“A veces nos pasan cosas que nos hacen pararnos y mirar hacia lo más profundo de uno... Así me pasó a mí el otro día... y reconozco que ahora mismo estoy en un limbo de confusión...”. Con estas palabras Vania Millán comenzaba un texto en el confesaba sus problemas para convertirse en madre.

Lleva más de dos años de relación con el doctor Julián Bayón y juntos han intentado dar un paso más y convertirse en padres. Algo natural y sencillo para muchas parejas pero que es un duro camino para ellos. La modelo recurrió a las redes sociales para desahogarse.

“Sabía que podía ser difícil lo de ser madre, pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero...”, confesa, evidentemente tocada por descubrir las dificultades con las que se encuentra en su deseo de tener un hijo.

Pero no se rinde ni se victimiza, todo lo contrario. “Me tocó aceptar mi realidad...aunque no rendirme... pues no digo que no lo intentaré otra vez... pero ya en mí hay algo diferente ... Soy de las que piensan que todo pasa por algo... ahora me toca aprenderlo a ver... y pido a Dios que me de la paciencia, la claridad y la fuerza para entender 🙏”, reflexionaba.

Agradecida con el cariño recibido

La que fuera Miss España 2002 ha compartido cómo se siente y el respaldo que ha recibido tras su revelación le ha emocionado profundamente. De hecho, se ha sentido tan desbordada por el cariño recibido que ha querido grabar un vídeo dando las gracias.

“Gracias. 💜 Después de tanto cariño por vuestra parte quería dedicaros un momento de agradecimiento... Me habéis hecho llegar muchísimas de vuestras experiencias y me habéis emocionado muchísimo... y por supuesto me habéis ayudado muchísimo. Enhorabuena a todas vosotras ... porque me habéis hecho saber que el desgaste físico, emocional e incluso el económico... no os ha tumbado porque ha sido más fuerte vuestro amor y deseo. Gracias por los consejos... por explicarme que puede ser una carrera de fondo en la que lo importante es la fuerza mental y el deseo en tu corazón... Gracias ❤️”, compartía con sus seguidores.

Está claro que no está dispuesta a rendirse y que cuenta con más apoyo del que podía haberse imaginado. Ha reconocido que se podía haber imaginado que algo así le ocurriera a ella, pero este zasco le ha ayudado a darse cuenta de que “la vida no la controlo yo”.