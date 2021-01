Orsai, el grupo de jugadores del Athletic Club del que todo el mundo habla

Orsai es el grupo revelación de este mes de enero del 2021. Y no porque lo digamos nosotros. Sino porque toda España está hablando de esta banda. El grupo de jugadores del Athletic Club que decidieron dar rienda suelta a la loca idea de formar un grupo y que acaban de estrenar su primer sencillo: One club man.

Óscar de Marcos (guitarra), Mikel Balenziaga (guitarra), Dani García (batería), Asier Villalibre (voz y trompeta), Iñigo Lekue (bajo) y Mikel Vesga (guitarra), ponen la música desde el césped. Probablemente les vieras en la celebración de la SuperCopa de España hace unas semanas en televisión o te llegara el vídeo por las redes sociales.

No todos los días suele verse a un futbolista tocando la trompeta en la celebración de un título ante millones de espectadores. Un escenario infinitamente mejor que cualquier presentación, concierto o promoción imaginable (quizá solo a la altura de un macroevento como un Live Aid).

Y así es como los futbolistas del Athletic de Bilbao se presentaron al mundo como Orsai. Ya habían tenido alguna aparición fugaz durante el Maratón solidario de ETB, con una versión del Lau Teilatu del grupo Itoiz. Pero One club man es su apuesta definitiva... para pasárselo bien.

Lo celebraron publicando el vídeo de la canción, completamente en euskera, en el hotel de concentración de Sevilla donde regresaron tras ganar al FC Barcelona. Con el resto de la plantilla y cuerpo técnico como espectadores privilegiados presentaron al mundo su primera actuación como primer clip.

De momento no les va nada mal y cuentan con casi 5000 suscriptores y su vídeo está cerca de superar el cuarto de millón de reproducciones en su primera semana de existencia. Según confesaban al diario El País, su sueño es que su canción, suene antes del himno en San Mamés.

No sabemos si lo lograrán pero sí estamos convencidos de que esta canción no es una aventura pasajera. No tocan ni cantan nada mal (aunque la puesta en escena es mejorable). Como buen tema futbolero no le faltan sus buenos "lololo" para ser gritado a pleno pulmón. Una canción con sentimiento de pertenencia que nos ha dejado en Orsai...