Maluma fue el invitado de honor a The Rock Star Show, el podcast de Nicky Jam, los artistas pudieron hablar de los inicios de Maluma, sus secretos, sus canciones y conocer un poco más la personalidad del intérprete de Hawái.

La vida de Maluma es una caja llena de sorpresas, a sus 27 años, el cantante puede protagonizar cientos de titulares con recuerdos de su carrera musical, uno de ellos, y de los más impactantes, es que Maluma debe ser de las pocas personas -sino la única- que puede decir que la gran Madonna le chupó un dedo del pie.

Sí, sí, real como la vida misma, fue durante la grabación de Medellín, la canción en la que colaboraron ambos artistas. En un videoclip rebosante de sexualidad, aparece Madonna tumbada en la cama junto a Maluma bebiendo Champán y jugando a la seducción y provocación. Es ahí cuando llega el momento estelar en el que la 'material girl' se incorpora hacia la cámara y comienza a chupar un dedo del pie del colombiano.

Maluma recuerda el beso con Madonna y desvela cuál es su relación

El beso entre Maluma y Madonna

Nicky Jam no tardó en preguntarle a Maluma si había besado a Madonna en los labios durante la grabación de Medellín, a lo que el colombiano no ha tardado en presumir: "Papi obvio" y Nicky Jam bromeaba: "¿Pero olía rico la boquita?".

Ahí, Maluma, con sonrisa pícara, recordaba: "Que no se te olvide que me chupó el dedo gordo". Y fue ahí cuando el colombiano casi se cae de la silla de la risa al oír en palabras de Nicky Jam: "Yo tengo una uña amarilla. A mí me hace eso y le da tetano en la boca. Si Madonna me chupa el pie ahí mismo expiró Madonna", confesaba el artista de Hasta el amanecer,

Además, Nicky Jam continuaba: "A ella le gustan los babies, jovencitos, fresquecitos", y sugería al artista que enmarcara ese dedo del pie.

Y aunque el cantante de Felices los cuatro asegura que fue un sueño grabar con Madonna, lo mejor de todo, es la bonita amistad que siguen manteniendo. "Quedó una buena relación. Yo la puedo llamar a ella y preguntarle sobre cualquier cosa de mi vida y ella me va a responder con todo el amor del mundo", confirmaba Maluma.