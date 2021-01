¡Alerta! Tu cuenta de WhatsApp podría eliminarse si instalas una de estas ‘apps’

El universo de Internet es complejo y muy diverso. Pero a su vez, es peligroso. Este mundo está inundado de hackers y otros sistemas que se encargan de recopilar tu información y jugar con ella de manera ilegal. Ahora ha sido WhatsApp el que ha advertido a sus usuarios.

A la plataforma le han surgido otras copias que intentan imitar su funcionamiento pero violando sus condiciones del servicio. En el portal de Preguntas frecuentes de la plataforma, han avisado sobre el uso de estas aplicaciones y de sus consecuencias: la eliminación de las cuentas de WhatsApp.

En concreto se refieren a "aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro". "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp", dice en el comunicado.

Pero eso no es todo. La plataforma advierte, además, que si el usuario cuya cuenta haya sido suspendida temporalmente decide seguir usando las otras aplicaciones, su cuenta será eliminada permanentemente.

Si eres uno/a de los/as que han usado o usan este tipo de aplicaciones, WhatsApp también explica cómo puedes cambiarlo a la versión original. A continuación adjuntamos los pasos a seguir para cada una de estas plataformas. Eso sí, antes debes transferir tu historial de chats desde cada una de estas aplicaciones yendo a Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación.

SI USAS GB WHATSAPP Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión. En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad. Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos. Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla. En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”. Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí. En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo. En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig. WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

SI USAS WHATSAPP PLUS Abre Play Store y descarga WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí. Verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo.

WhatsApp advierte de que no puede garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a la no oficialidad de cada una de estas aplicaciones. También anima a los usuarios cuyas cuentas hayan sido suspendidas a consultar este artículo para solucionarlo.

¡Cuidado con lo que descargas!