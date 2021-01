Bajocero: un enrevesado thriller policiaco que revela sus cartas demasiado pronto

El audiovisual español ha encontrado un filón con el thriller. Llevó a Rodrigo Sorogoyen a convertirse en uno de los mayores talentos de nuestro país –El Reino, Que Dios nos perdone– y hasta posicionó al actor Raúl Arévalo como un potencial cineasta emergente por su tosca Tarde para la ira. Bajocero, al contrario que estos títulos, sigue esa misma línea temática de películas de suspense cortadas por el mismo patrón de estética oscura, casi noir, que caracteriza a otras producciones de Netflix y a la que pertenecen El practicante, Hogar, El silencio del pantano y hasta, a su manera, El hoyo.

La película consigue una atmósfera densa e inquietante en su primera parte, todo gracias a la buena dirección de Lluís Quílez, a la fotografía de Isaac Vila a la estupenda interpretación de Javier Gutiérrez, que esta vez hace de un policía con unos altos estándares éticos al que le encomiendan la tarea de transportar a un grupo de presos peligrosos en un furgón blindado en plena noche helada, y a las de Luis Callejo, Patrick Criado y Andrés Gertrudix en los papeles de criminales.

El problema de la película no reside en los aspectos técnicos, sino en el guion, en su historia. Su primera parte es excelente porque no sabemos qué está pasando, pero Quílez decide desvelar sus cartas demasiado pronto y acaba con el misterio y la incertidumbre, su gran baza. No saber quién era el atacante del furgón hacía verdaderamente angustiante estar recluido con los presos. ¿Quién decía la verdad? ¿Alguno estaba compinchado con los de fuera?

Sin embargo, desvelar muy pronto el misterio provoca que la tensión empiece a decaer, más cuando las motivaciones del asalto, aunque sean completamente comprensibles y psicológicamente legítimas, son delirantes en su puesta en escena. Nadie en su sano juicio se puede creer que sea tan sencillo acabar con tantos policías (con tan mala puntería) y poner en jaque a un furgón blindado sin tener encima a cinco helicópteros oficiales en menos de una hora.

Bajocero es una película entretenida y bien dirigida, tensa, con buenas interpretaciones pero que carece de una historia coherente con proyecciones realistas. Podría haber sido un auténtico thriller de misterio centrado en los conflictos internos de personajes tan diferents, algunos aterradores, encerrados en el furgón. Sin embargo, acaba siendo una historia de supervivencia marcada por el cliché, absolutamente previsible una vez se desvela el pastel.