‘THE TIME’, La respuesta de Black Eyed Peas a ‘I Gotta Feeling’ y la celebración del mejor momento de su vida

Black Eyed Peas tomó prestado el estribillo del clásico y multipremiado tema principal de Dirty dancing. Will.i.am en el papel de Bill Medley y Fergie en el de Jennifer Warnes. Y lo llevaron a otro nivel. Sus mezclas de hip hop con pop y ritmos electrónicos, hicieron de The time (Dirty bit) un hit instantáneo que agitó las tarimas de las discotecas de medio planeta. La canción es la “celebración de una época maravillosa” y la continuación a I gotta feeling. Fue también el quinto nº1 en LOS40 del cuarteto de Los Ángeles, hace ahora 10 años.

Fue la canción elegida por Fergie, will.i.am, Apl de Ap y Taboo, para presentar su sexto álbum llamado The Beginning “porque simboliza el crecimiento, un nuevo comienzo, perspectivas diferentes”, dijo William. Publicado en Noviembre de 2010, se considera una secuela del anterior, The E.N.D. (2009), y es el último de The Black Eyed Peas con Fergie. Después de una larga pausa de ocho años, la banda regresó sin la vocalista… y sin artículo: Masters of the sun Vol.1 (2018) fue el primero acreditado a Black Eyed Peas (sin el artículo masculino plural).

Ya el 22 Octubre de 2010, will.i.am anunciaba el nuevo lanzamiento en su blog: “Estoy muy emocionado por nuestro álbum… saldrá a la venta el 30 de noviembre, se llamará The Beginning y el primer single será The time (Dirty bit). Grabamos en secreto nuestro primer videoclip la semana pasada en Los Ángeles, en un descanso de nuestro tour por Sudamérica. Como siempre, introduciremos nuevos sonidos y nueva tecnología… y echad un ojo al nuevo logo de The Black Eyed Peas… Espero que os guste”.

La respuesta a I gotta feeling y una celebración

Los Peas grabaron The Beginning en habitaciones de hotel mientras estaban de gira y después de que will.i.am regresara de sus bolos nocturnos como DJ, donde probaba los nuevos ritmos con los ‘clubbers’. En la revista Spin explicaba que hay una onda ‘artesanal’ en temas como The time. “No teníamos altavoces así que tuve que secuestrar la televisión del hotel y enchufarle mi ordenador. Necesitaba un nuevo ritmo porque tenía que probarlo esa noche en mi sesión de DJ”.

The Time es la continuación de I gotta feeling, su hit mundial incluido en The E.N.D. Lo contaba will.i.am en la revista Billboard: "Si I gotta feeling era sobre alguien que salía de fiesta y decía ‘tengo la sensación de que esta noche va a ser una buena noche’, ¿qué es lo que esa persona dice cuando regresa de esa fiesta?. Probablemente te va a decir 'Caramba, he pasado el mejor momento de mi vida’, y eso es The Time”.

Para Fergie, “la canción es una celebración de esta época maravillosa en nuestras vidas. Hemos estado de gira por todo el mundo, y descubriendo estadios repletos de gente que viene a vernos, tanta como cabía en el recinto. Después de los shows, salíamos a las discotecas y conocíamos a los fans; esos son momentos que todos nosotros recordamos. Nunca sabes lo que va a ocurrir, así que quieres que cada día sea el mejor”. Y will.i.am añade: "Queríamos capturar ese sentimiento y lanzar una canción para poder celebrarlo con los fans, porque todo esto no hubiera ocurrido sin ellos”.

Una serie de curiosas coincidencias

The time (Dirty bit) tomó ‘prestado’ el estribillo del clásico (I've had) The time of my life, tema principal de la película Dirty dancing, todo un fenómeno de la música de baile protagonizado por Patrick Swayze y Jennifer Grey en 1987. La canción original la interpretaban Bill Medley y Jennifer Warnes y fue galardonada con un Globo de Oro y un Oscar, ambos en la categoría de Mejor Canción Original. Igualmente recibió un Grammy a Mejor Dueto.

The Black Eyed Peas, en un show en Nueva York en 2011. / Dimitrios Kambouris/Getty Images

En Octubre de 2010, cuando los Peas lanzaron The Time, se dieron una serie de curiosas coincidencias. Justo ese mes, Frank Previte, el compositor de (I’ve had) The time of my life, lanzó la demo original de la canción para recaudar fondos y donarlos a la Fundación ‘Patrick Swayze Pancreas Cancer Research’. Recordamos que el protagonista de Dirty Dancing había fallecido víctima de un cáncer de páncreas en Septiembre de 2009, a los 57 años.

Paralelamente, esos días resurgió Jennifer Grey como concursante del popular ‘talent’ de la ABC ‘Dancing whit the stars’. “Lo que más me asombra”, decía Previte “es que todo esto haya coincidido en el tiempo. Cuando empezamos a trabajar en la lucha contra el cáncer en memoria de Patrick con el lanzamiento de las demos originales, primero fue Jennifer regresando a la luz pública en televisión, y ahora llegan los Black Eyed Peas y hacen una versión de la canción… todo en cuestión de semanas. Lo que han hecho los Peas es llevar a un nuevo nivel de concienciación nuestras iniciativas benéficas, han hecho algo que no habríamos podido soñar ni en un millón de años”.

Fergie también mencionaba todas estas curiosas coincidencias en la gala de los premios de la revista Glamour ‘Woman of the Year’ celebrados en Noviembre de 2010 en el Carnegie Hall Nueva York. En el evento, en el que fue nombrada Mujer del Año, la cantante declaró: “Creo que es una locura la forma en la que funciona el mundo, porque Jennifer Grey está ahora en Dancing with the stars, y por alguna razón, esa canción - (I’ve had) the time of my life – tiene un significado para nosotros, porque estamos teniendo una impresionante carrera. Quiero decir, todo sigue avanzando y avanzando. Y realmente nos sentimos como si estuviéramos viviendo el momento de nuestras vidas juntos. Y esa canción me recuerda a Grey y a Dirty Dancing, así que todo encaja”.

The Time: nº1 en LOS40 hace 10 años

Solo un año después de su lanzamiento, las ventas digitales del single, 7’3 millones de copias, convirtieron a The time (Dirty bit), en el octavo más vendido del mundo. Además de liderar las listas de ventas de gran parte de Europa (Francia, Alemania, Italia, España), Australia o Canadá, su videoclip es el más visto del grupo, con más de 500 millones de ‘clicks’.

The time (Dirty bit), fue el quinto nº1 del grupo californiano en LOS40. Anteriormente habían conseguido el puesto principal con Shut up (en 2004), Don't phunk with my heart (en 2005), I gotta feeling (4 semanas en 2009) y Meet me halfway (2 semanas en 2010).

The Time llegó al nº 1 de LOS40 el 22 de Enero de 2011, puesto que mantuvo dos semanas consecutivas. Después, solo una vez The Black Eyed Peas conquistaron el podio, en Febrero de 2020 con Ritmo junto a J Balvin.