Pablo López se emociona al recordar a su padre, fallecido en 2014

Pablo López ha compartido una conversación muy especial con Bertín Osborne durante la emisión de El show de Bertín en Canal Sur. El cantante recordó su paso por Operación Triunfo, sus inicios en la música, sus subidas, bajadas... y también recordó a su padre, fallecido en 2014, "Cada vez me llevo mejor con él, fíjate. No está, pero está de alguna manera", confesó emocionado.

El progenitor de Pablo se marchó de casa cuando el artista era tan solo un bebé, aunque, el intérprete de El Patio, durante el programa, le recordó de una manera muy especial. "Era un tío muy especial, muy inteligante y muy cariñoso a su manera", incluso López reconocía que se parecía a él

"Tengo mucho de él, según me dice mi madre. A mi padre le gustaba mucho la música, me acuerdo que cuando me recogía con el coche lo primero que me decía era: 'escucha esta canción'. Mi madre cuando me ve más flamenco que otra cosa me dice: 'tienes toda la cara de tu padre, hijo'", recordaba el cantante entre risas

Además, Pablo López recibió ayer la visita de uno de sus mayores apoyos: Lola Jiménez, su madre, con la que comparte una preciosa relación. "Es la jefaza de todo", comentó. "Es un ser humano al que cada día le tengo más respeto. Nunca me ha castigado, nunca me ha regañado... lo peor que me podría pasar en la vida sería decepcionarla", aseguraba el cantante.

El gran éxito de 'Unikornio: Once millones de versos después de ti'

Pablo López sigue disfrutando del gran éxito de su último álbum Unikornio: Once millones de versos después de ti. Un disco lleno de matices y sentimientos a flor de piel que lo hacen único. Hace poco, Pablo nos regalaba la nueva versión a piano y voz de 7, uno de los temas más profundos de su disco y que puedes escuchar aquí.