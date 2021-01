Los chicos de Bombai están deseando hacer un concierto con todos sus fans, pero hasta que ese momento llegué, ¿Qué mejor que disfrutar con todo lo nuevo que nos traen? La banda valenciana viene repleta de novedades, entre ellas, el lanzamiento de su próximo disco y también hacernos vibrar con su nuevo single Tú me has cambiado, un auténtico regalo para todos sus seguidores por estar siempre al pie del cañón, pero también, una canción 100 % Bombai: Alegre, animada, cercana... y sobre todo, llena de energía, que es lo que más necesitamos en estos tiempos.

En una entrevista que tuvimos con ellos en Los40, nos contaron todos los detalles de su último single, las novedades que se traen entre manos y un montón de cosas más que puedes descubrir aquí mismo.

Pregunta (P). Vuestras canciones son medicina en estos tiempos tan duros ¿Cómo describirías vuestra música en tres palabras?

Javier (J). Positiva, alegre, esperanzadora... Son más de tres. Al final definimos todo en un concepto que es alegría y tirar pa' alante.

P. Y ahora, llegáis con Tú me has cambiado, ¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir con esta canción?

Vicente (V). Tú me has cambiado es para esa persona, esa cosa, ese animal... ese algo que te hace cambiar. Hay un momento en el que llega ese alguien que te influye, tú notas algo que te hace clic y dices: 'de esto aprendo, esto me ha llegado'. En la canción hablamos de personas pero cada uno lo puede adaptar a ese algo que llegue a tu vida y te hace cambiar de perspectiva. De hecho, queremos mandar un challenge, que la gente coja la canción y la haga suya, con Solo si es contigo, pasó y con este tema hemos querido hacer un regalo para todos aquellos que nos han cambiado y nos han apoyado, ellos siempre han estado ahí y no les podemos dejar de lado.

Bombai: " Poder vivir de la música nos cambió la vida completamente"

P. ¿En qué historia está inspirada? ¿Es personal?

Ramón (R). Todos tenemos algún momento que nos ha cambiado la vida. Es una mezcla entre gente que nos ha hecho ver todo de diferente manera y las personas que te apoyan cada vez que tú haces un cambio y te quieres arriesgar, toda esa gente que hace de respaldo cuando nos tiramos a la piscina.

P. ¿Recordáis alguna anécdota de la grabación de la canción?

J. Siempre tenemos anécdotas, ya forman parte de nuestro día a día y uno no les da importancia. Nos impactó mucho conocer a Sofía Cristo de cerca, nosotros la conocíamos desde hace tiempo pero esta vez vino a nuestras vidas para ayudarnos con el videoclip y sus consejos nos vinieron muy bien. También, una anécdota que pasó cuando fuimos a grabar a Madrid con Dabruk, él tiene un estudio que es muy familiar, no hay cabinas ni está separado, tú grabas con él, menos ese día, porque con todas las medidas de seguridad, él estaba plastificado, se creó un plástico para estar separado de nosotros y no pegarnos nada.

Queremos mandar un challenge, que la gente coja la canción y la haga suya, con Solo si es contigo, pasó y con este tema hemos querido hacer un regalo para todos aquellos que nos han cambiado y nos han apoyado, ellos siempre han estado ahí y no les podemos dejar de lado.

P. Claro, con la pandemia del Coronavirus, todo ha cambiado, supongo que vuestra manera de hacer música también

V. Ni la música, ni los conciertos, ni la forma de llevar el grupo es igual. La música y todo ha cambiado, se ha dado una vuelta. Ahora hemos descubierto las conexiones virtuales, antes esto no lo usábamos, todo era quedar y verse y aunque lo virtual esté bien, ojalá no lo hubiéramos usado nunca.

P. ¿Y Cómo fue el proceso de grabación del videoclip?

R. Bueno, es que lo hemos hecho todo nosotros esta vez. Hay comentarios de haters que dicen: 'es que hay un fallo en una toma o no sé qué...' Pero es que lo hemos compuesto entero nosotros solos, primero porque queríamos implicarnos personalmente y currárnoslo nosotros y también porque por tema Covid, preferíamos no juntarnos con mucha gente.

Con la pandemia, ni la música, ni los conciertos, ni la forma de llevar el grupo es igual. La música y todo ha cambiado, se ha dado una vuelta

P. ¿Es una grabación que teníais pensada desde el principio o ha sufrido muchas modificaciones?

V. Teníamos una idea , pero ningún videoclip acaba siendo lo que se ha pensado en un principio, por lo menos en nuestro caso, ni en las canciones ni en los videos sale nuestra idea inicial, pero porque somos así muy locos, lo suyo es hacer un plan y tenerlo bien escrito pero nunca lo llevamos a cabo.

P. Sabéis que estáis en la lista de Los40 con Tú me has cambiado, ¿Qué haríais si llegáis al número 1?

J. Celebrarlo y, sobre todo, pensar que estamos haciendo las cosas bien y que a la gente le gustan nuestras canciones. Lo mejor que podría pasar sería estar con la gente en conciertos, tenerlos delante poder tener su opinión y tener un feedback. Entonces, lo celebraríamos así, con un gran concierto y con Los40.

R. Vamos a hacer una cosa, si llegamos al número uno de Los40 vosotros nos llamáis y nos decís que es lo que queréis que hagamos.

V. Yo me afeito la barba

P.¿Cómo estáis llevando el no poder hacer conciertos?

V. Mal, Bombai nació hace cinco años, nosotros somos gente humilde de Valencia, teníamos nuestro trabajo, nuestra familia... Poder vivir de la música nos cambió la vida completamente, lo que para mucha gente es un sueño, nosotros lo conseguimos y conseguimos afianzarnos a la industria, vivir de la música... Nos despertábamos todos los días diciendo: tenemos la mayor suerte del mundo, podemos vivir de nuestra voz, de tocar un instrumento, de disfrutar con la gente... Durante cinco años lo hicimos pero, de repente, nos han tirado al suelo, nos han tumbado y vivimos en una realidad totalmente distinta, nos podríamos lamentar muchísimo, enfadarnos... Pero al final, hay que darle la vuelta a la situación, recomponernos y seguir funcionando. Hay que trabajar el doble y aprender a adaptarnos a todo esto.

Bombai: " Poder vivir de la música nos cambió la vida completamente"

P. ¿Tenéis algún ritual antes de salir a dar un concierto o alguna manía?

R. Sí que tenemos un pequeño canto que solemos hacer junto a la banda antes de salir, que es gritar muchas veces Bombai, no sabría explicarlo exactamente , pero damos golpes a guitarras y a la pared... Nada, 20 segundos para desfogarnos y salir con energía.

J. A mí lo que me gustaría es tener tranquilidad antes de un concierto.

P. Ahora que estamos en esta situación, ¿Las redes sociales tendrán mucha importancia para vosotros?

V. Sí, aunque todo este tema fue mucho más agresivo cuando el confinamiento total, que se hacían más conciertos por stream, ahora que estamos en una 'normalidad', ya no vemos tanta agresividad con las redes. La viralidad y los seguidores son algo muy complejo, nosotros lo que queremos es transmitir nuestro mensaje, nuestra alegría, el buen rollo... que cuando entre alguien en nuestro perfil vea esa frescura, esa vitalidad... Y ojalá nos llegué alguna oferta para hacer otro concierto como en el confinamiento que se puso Javi con la guitarra e hicimos también otro benéfico que colaboramos con Conchita, con Soraya y fue algo precioso que lo hicimos entre todos y molaría que hubiese más.

P. ¿Con qué artista os gustaría colaborar?

J. A mí me gustaría colaborar con muchos, en nuestro país hay grandes artistas y grandes compositores. En el disco vienen colaboraciones con gente que aún no podemos decir pero que admiramos desde hace muchos años como David Otero, con el que nos hemos juntado en una canción muy motivadora y que para nosotros es un sueño. A mí me encantaría colaborar con Pablo Alborán o Alejandro Sanz.

P. Y hablando un poco de actualidad, ¿Sabéis que hoy se emite la nueva temporada de La Isla de las tentaciones?

J. A mí me importa un bledo

P. ¿No sois fans, entonces?

J. Cero, la verdad

P. ¿Pero lo veréis esta noche?

R. No, Bueno si suena alguna canción nuestra, eso estaría bien

P. Les podríais proponer componer una canción

J. Si nos pagan si, pero gratis no. Aunque Tú me has cambiado sí que sirve para la isla de las tentaciones, de hecho, sirve para cada minuto de emisión de La Isla de las Tentaciones

P. Ahora que estamos en una época de cierta crispación social, política ¿Les recomendaría escuchar alguna canción de las vuestras a los líderes de los partidos políticos de ahora?

V. Tú me has cambiado, estamos de promo. Bueno, de hecho, ha habido ciertos partidos políticos que han querido usar canciones nuestras para las campañas y no les hemos dejado. Tú me has cambiado podría valerles porque, al final, ellos deberían hacer autocrítica y pensar que igual es necesario cambiar el rumbo si las cosas no van bien. No es que digamos que lo estén haciendo mal pero sí que necesitarían un minuto de reflexión.

P. ¿Qué canción es vuestra favorita de todas las que tenéis?

J. Cada uno tenemos la nuestra, Solo si es contigo es una canción que marcó nuestra carrera musical y gracias a esa canción hemos conseguido muchas cosas. A mí personalmente Vuela me gusta mucho. Pero Solo si es contigo fue el primer single, con el que entramos en la industria y va a ser siempre nuestro himno

Bombai: " Poder vivir de la música nos cambió la vida completamente"

P. ¿Cómo va vuestro nuevo disco?

R. El disco está preparadísimo, está listo para salir. Estamos esperando para tener la fecha más apropiada pero va a salir ya, solo falta una portada.

P. ¿Qué nos espera de Bombai en el futuro?

J. Esperamos seguir trabajando en la música y, sobre todo, sacar este disco. Después de eso, nos plantearemos otras cosas, pero sinceramente pensamos que esto va para adelante y tenemos muchas ganas y muchas cosas que ofrecer, así que esperamos triunfar como la Coca Cola.