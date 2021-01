El poético desnudo de Lola Índigo en redes sociales conquista a sus fans: “Diosa”

Si eres fan de Lola Índigo, serás consciente de lo afortunado/a que eres. No solo por disfrutar del talento que la cantante muestra tener sobre el escenario y detrás de un micrófono, sino también por su actividad en redes sociales. Y es que la granadina es una de esas artistas 360 que no solo inspiran a través de sus canciones.

Así lo ha demostrado en una de sus últimas publicaciones, en las que nos ha presentado su cuerpo al desnudo para mostrarnos su lado más poético. Se trata de una colección de imágenes y vídeos cuyas protagonistas son las rosas y la poesía que ha escrito y guarda en las notas de su teléfono móvil.

"No quiero molestar pero hace tiempo que no encuentro qué me gustaba de ti. Nunca es el momento. En tu oscuridad no ves qué pasa y pasa el tiempo. Yo no te puedo salvar, aún así lo intento", dicen algunos de sus versos. Lo cierto es que se desconoce si las dos estrofas que ha compartido formarán parte de una canción o se quedarán por siempre en su teléfono móvil.

Sea como sea, sus palabras han inspirado a sus seguidores, quienes no han tardado en compartir la emoción de leerlas. Los piropos por su silueta también abundan entre los mensajes. "El espejo y tú es un sí", dice Álvaro, uno de sus fans.

Lo de hipnotizar a los usuarios de las redes sociales es una práctica de lo más habitual en la vida de Lola Índigo. Hace unos días compartió una coreografía en su cuenta de Instagram que acabó conquistando incluso a Abraham Mateo y Rafa Méndez. La versatilidad de nuestra protagonista no tiene límites.

Y a ti, ¿qué te han parecido las inspiradoras palabras de Lola?