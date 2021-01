El Rubius zanja su polémica de mudarse a Andorra con un comunicado

El Rubius se ha convertido en objeto de polémica en las últimas semanas tras hacer pública su decisión de mudarse a Andorra. Una decisión que ya han tomado otros de sus compañeros youtubers, deportistas de élite y celebridades.

Las opiniones en las redes sociales y en los medios de comunicación han estado completamente divididas. Pero, a pesar de intentar hacer oídos sordos, el famoso youtuber ha decidido zanjar de una vez por todas la polémica lanzando un comunicado claro y conciso. "Viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta. Al final, de lo que se está hablando es de mi vida, así que prefiero abordarlo yo mismo", dice Rubén en las primeras palabras del texto publicado.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

A través de sus párrafos hace referencia al momento en que compartió su decisión y justifica el porqué de irse de Madrid. "Nunca me he sentido cómodo del todo", asegura. Y no solo eso, sino que admite que vive con las persianas bajadas todo el día por miedo a que alguien le esté observando.

No obstante, ha aprovechado la ocasión para hacer referencia a todos esos medios de comunicación, políticos y otros rostros conocidos que le han criticado durante estos días, incluidos Pablo Iglesias y el exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga. "El asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas. [...] Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex deportista) y otro largo etcétera", manifiesta.

"He visto mucho rencor acumulado en contra de estas nuevas profesiones nacidas de internet. He visto a mucha gente deseando tener la oportunidad de declararme el Enemigo Público Número 1 de este país y de poder asociar, a toda costa, mi imagen a la de un criminal cualquiera", añade.

Rubén asegura que lleva "estos diez años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que ha ganado en impuestos", y está "muy contento de haberlos pagado". Y aquí llega el kit de la cuestión: "Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un “delincuente”. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía “cuentas corrientes ocultas”, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera".

Entre sus palabras, aclara y justifica la decisión que ha tomado, asegurando que no quiere dar "mal ejemplo a los más jóvenes" que le siguen, "haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho. Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano".

El youtuber noruego no retrocede en su decisión de mudarse, pues, "itene multitud de matices y contrastes". "No es una decisión plana, sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable, mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente", concluye.