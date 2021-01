Olivia Rodrigo y ‘Drivers License’ entran en la Lista de LOS40: estos son los logros que ha conseguido

Cualquiera que haya sufrido de desamor, se siente completamente identificado/a con el hit mundial de Olivia Rodrigo: Drivers License. El tema vio la luz el 8 de enero de 2021, y desde entonces ha posicionado a la cantante entre las más escuchadas a nivel internacional.

Tal ha sido su éxito que incluso ha entrado en la Lista de LOS40 directa al puesto 26. ¡A Olivia le llueven las buenas noticias! Es por ello por lo que, para celebrarlo, hemos recopilado la lista de logros que esta canción ha conseguido en tan solo unas semanas.

Probablemente nuestra protagonista aún esté frotándose los ojos una y otra vez para ser consciente de todo el éxito que ha reunido con Drivers License. Y no es de extrañar, ya que el tema puede escucharse actualmente desde lo más alto de algunas de las listas más importantes del mundo. Entre ellas se encuentra la de Billboard Global 200, por delante de Ariana Grande, The Weeknd, Billie Eilish y otros muchos referentes más.

Países como Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Holanda, Suecia y el Reino Unido, entre otros, también la han posicionado en el primer lugar de sus listas de éxitos. ¡Olivia es imparable! Pero eso no es todo.

Drivers License también cuenta con un disco de platino, dos discos de oro y un disco de plata, vendiendo un total de 795.000 copias en tan solo unas semanas. Billboard, además, aseguró que en su tercer día de vida, el tema alcanzó las 16.000 ventas digitales y los 21 millones de escuchas en streaming. Un triunfo que también se refleja en las listas de Spotify, Apple Music y Amazon Music, donde saluda al resto de artistas desde el Número 1. En Spotify batió el récord al ser la canción más escuchada en una semana, con más de 65 millones en siete días. Por su parte, ha sido la canción más pedida en un día a Alexa de Amazon Music.

Nuestra protagonista ha superado, incluso, a All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey en Billardo. ¡Lo que lees! Marcó el mayor número de escuchas totales del mundo con una canción interpretada por una mujer, con más de 130 millones de escuchas en streaming (130.060.000), pasando los 130.042.000 de la reina de la Navidad.

Los récords de Ed Sheeran, Zayn Malik, Harry Styles, y otros muchos artistas más, han sido arrebatados por nuestra protagonista, siendo todos ellos artistas en los que se ha inspirado. Aunque, sin duda, Taylor Swift es su mayor ídolo. Así lo ha demostrado en numerosas ocasiones en redes sociales, donde la propia artista le ha felicitado por su éxito más reciente. Este es un nuevo logro tanto personal como profesional para Rodrigo.

Olivia se ha convertido en un fenómeno imparable del que muchos aún se preguntan el origen de su éxito. Pero dicho éxito también se ha trasladado a la pequeña pantalla, donde es conocida por su papel protagonista en la serie de Disney +: High School Musical: The Musical, The Series. Gracias a su talento en la interpretación ha conseguido un puesto en la Power Of Young Hollywood List 2020.

No hay nada ni nadie que consiga frenar el éxito de Olivia Rodrigo, quien saluda este sábado 30 de enero desde el puesto 26 de la Lista de LOS40. ¿Conseguirá también reinar nuestro ránking?