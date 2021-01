¿Qué hace irresistible al morbo?

Dice la RAE en una de sus acepciones de morbo que es la "atracción hacia acontecimientos desagradables" y es que no somos capaces de no mirar o no poner la oreja cuando hay una discusión de pareja en el metro, cuando nuestros vecinos alzan un poco la voz o cuando nos hacemos maratones de series de true crime.

¿Qué tienen el morbo que nos atrae tanto? Samantha Hudson y Jordi Cruz hablan en este episodio de '¿Sigues ahí?' con un experto en el tema el psicólogo y youtuber Álvaro Trujillo, Psicovlog, sobre este tema.

No solo los casos peliagudos nos tienen enganchados a la pantalla, también los realities como 'La isla de las tentaciones' que semana a semana nos crean una dependencia sobre qué habrá ocurrido entre este y aquel o cuál será la reacción del otro al ver el video de la fiesta de anoche.

¿Para ti qué es el morbo y qué lo hace tan irresistible? No te pierdas este séptimo episodio del podcast de Netflix '¿Sigues ahí?'