5 de 10 El día de San Valentín fue el elegido por la artista para lanzar su álbum debut. Tuvo un comienzo lento, pero explosionó un año más tarde con la ayuda de tres sencillos que llegaron a lo más alto en las listas: You Give Good Love, Saving All My Love For You y How Will I Know. Es el álbum de estudio más exitoso de Whitney Houston, vendiendo 22 millones de copias.