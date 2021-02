Alyssa Milano comparte una tierna foto dando el pecho a su bebé: “Las mujeres son mágicas”

La protagonista de Embrujadas, Alyssa Milano, nos ha regalado uno de los momentos más tiernos de este lunes. La actriz ha querido rememorar aquella dulce época en la que era una mamá primeriza compartiendo una imagen en la que aparece dando el pecho a Elizabella Dylan Bugliari, su hija pequeña, cuando aún era un bebé.

"Las mujeres son mágicas. Echo de menos poder hacer esto. Sabía que mi cuerpo haría exactamente lo que necesitara para estar sana", escribió en su cuenta de Instagram, la red social favorita de esta artista, que utiliza para posicionarse políticamente y donde habitualmente comparte fotos de su día a día.

Elizabella hoy tiene ya 6 años y es fruto del matrimonio de Milano con Dave Bugliari, con quien se casó en 2009. Ambos tienen otro hijo, Milo Thomas Bugliari, que a día de hoy suma 9 años.

Prepara la adaptación de Atrapada

Actualmente Alyssa Milano se encuentra rodando para Netflix la adaptación del libro de Nora Roberts Atrapada, donde interpretará a la heroína Grace McCabe, una exitosa escritora de novelas de misterio que acaba inmersa en un caso real de asesinato tras el que se oculta un obseso sexual.

Milano recibió numerosas críticas por parte de los seguidores más conservadores de Nora Roberts, que criticaron que una actriz "liberal" interprete al personaje de Grace (sí, nosotros tampoco entendemos la motivación). Ante la avalancha de comentarios despectivos, la autora del bestseller salió a defender a la estrella de Embrujada.

"Estoy encantada de que Milano haya sido la escogida para la adaptación de Atrapada para Netflix. Me sorprendieron y entristecieron algunos comentarios que vi en mi cuenta de Facebook. Digo públicamente que me posiciono a favor de la señora Milano. Para aquellos que no quieran volver a leer mi novela por tener opiniones políticas diferentes, o porque una actriz con una gran experiencia vaya a tener un papel, solo puedo decir que esa es su decisión", dijo a EW.