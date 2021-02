Chalamet y Guadagnino se alían para rodar una película sobre deseo y canibalismo

Armie Hammer ha debido ser el primero en sorprenderse al saber que Timotheé Chalamet y Luca Guadagnino están rodando una película inspirada en el libro Bones & All, cuya trama gira en torno a una historia sobre deseo y canibalismo. Es imposible no asociar este proyecto con el escándalo de las presuntas fantasías sexuales caníbales de Hammer con mujeres a las que, supuestamente, acosó el protagonista de Call Me By Your Name y que le han costado su participación en Shotgun Wedding y el rodaje de la serie sobre la creación de El Padrino.

Más allá de la inquietante relación de esta película con la desnortada vida psicosexual de Armie Hammer, la buena noticia es que vamos a ver a dos de los artistas más talentosos de nuestro tiempo reunidos una vez más. Chalamet y Guadagnino trabajaron en la célebre Call Me By Your Name y pretenden reunirse de nuevo para una segunda parte sobre la historia de Elio y Oliver, pero antes de eso rodarán Bones & All, una adaptación cinematográfica de una novela de Camille DeAngelis que entremezcla suspense, terror y enfermizas obsesiones caníbales.

La retorcida trama presenta a una joven que siente el impulso de ir cada vez más allá en sus desvaríos y filias, una suerte de El imperio de los sentidos cuyo clímax no solo sería la muerte por estrangulamiento, sino la devoración los cuerpos de sus amantes. Timotheé Chalamet será una de las potenciales víctimas de esta muchacha trastornada, a la que todo indica que dará vida la actriz Taylor Russell (Perdidos en el espacio).

La sinopsis oficial de la película reza que la protagonista, Marel Yearly, está inmersa "en un viaje a través del país en el que trata de encontrar a un padre que nunca conoció [posible origen de su trauma] a la par que busca comprender por qué siente la necesidad de matar y devorar a las personas que la aman".

Según han adelantado Deadline y The Hollywood Reporter, el guionista será Dave Kajganich, autor de los libretos de Cegados por el sol (2015), Una historia real (2015) y Suspiria (2018), la adaptación del clásico giallo de Dario Argento que también dirigió Guadagnino.

Chalamet no para de sumar proyectos

Bones & All confirma que Timotheé Chalamet es la nueva superestrella de Hollywood. No paran de caerle grandes proyectos. En 2019 grabó Día de lluevia en Nueva York junto a Woody Allen. Ese mismo año estrenó Mujercitas, la exitosa adaptación de Greta Gerwig de la novela de Louisa May Alcott, y fichó para Netflix con The King, donde compartió pantalla con Robert Pattinson.

Actualmente tiene pendientes de estrenar Dune de Denis Villeneuve y La crónica francesa, lo nuevo de Wes Anderson. Además, está inmerso en el rodaje de No Mires Arriba, donde compartirá cartel con Leonardo DiCaprio, Chris Evans, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Matthew Perry, Cate Blanchett y Ariana Grande.